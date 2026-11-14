El conmovedor adiós de Los Palmeras a Marcos Camino: "Hasta siempre, gracias por todo"

El grupo de cumbia santafesina publicó un sentido video para homenajear el legado de uno de sus fundadores. “Pasaron muchas voces, pero su acordeón y la voz de Cacho conquistaron el mundo. Se apagó el acordeón, se murió el padre de la cumbia”, expresaron.

Marcos Camino fue encontrado muerto en el estudio de grabación que Los Palmeras tenían en Santa Fe.

El mundo de la música argentina se encuentra aún conmovida por la muerte de uno de los fundadores de Los Palmeras , Marcos Camino , pero ahora a días de la triste noticia, la banda publicó un último y conmovedor adiós para el artista. “Se apagó el acordeón, se murió el padre de la cumbia ”, lamentaron.

El grupo publicó un video con imágenes del músico junto a sus compañeros, acompañado por una voz en off que recorre su historia y destaca su lugar como “leyenda” de la cumbia santafesina. El conjunto también compartió un texto en el que agradecen su aporte y recuerdan su trayectoria de más de 50 años.

“¡HASTA SIEMPRE MARCOS! Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras. Fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas . Detrás de cada escenario, de cada canción y de cada aplauso, hay una parte de su vida, de su esfuerzo y de su pasión”, escribieron junto al clip.

Al mismo tiempo, agregaron: “ No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste . Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo”.

“ La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos”, remarcaron.

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Por su parte, en la voz en off del mismo el conjunto no solo repasó la vida de Camino con fotos y fragmentos de presentaciones, sino que también lo describieron como “personaje público”, “viejo cascarrabias”, “sabalero hasta la médula” y “leyenda”. “Desde la nada misma logró llevar la música santafesina, la de los negros de Santa Fe, hasta los lugares más impensados del mundo, con más de medio siglo de permanencia en una de las bandas más icónicas de la música popular argentina”, indicaron.

Y sostuvieron: “Pasaron muchas voces, pero su acordeón y la voz de Cacho conquistaron el mundo. Se apagó el acordeón, se murió el padre de la cumbia”.

De qué murió Marcos Camino, histórico miembro de Los Palmeras

El mundo de la música tropical está de luto tras conocerse la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años. El músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe.

Según informó el medio UNO Santa Fe, el cuerpo del músico fue hallado por un familiar directo en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900. Tras el aviso a la Policía, efectivos y personal del servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios locales, Camino se habría quitado la vida, aunque hasta el momento no trascendieron resultados definitivos de la investigación.