El último adiós a Marcos Camino, el líder de Los Palmeras: a qué hora y dónde será el velorio

El grupo musical compartió un mensaje en redes sociales para que todos sus seguidores puedan despedir al artista. "Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor", expresaron.

La industria de la música está de luto tras la muerte de Marcos Camino, líder de Los Palmeras , y en las últimas horas se conoció dónde y a qué hora será el velorio para darle el último adiós . Desde la cuenta oficial del grupo compartió detalles junto con un sentido mensaje "acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor".

De acuerdo con UNO Santa Fe, fue un familiar directo quien halló el cuerpo del músico en una propiedad situada en la calle Alvear al 4900. Luego de dar aviso a las autoridades, personal policial y del servicio de emergencias se presentaron en el lugar y confirmaron el fallecimiento.

Tiempo después desde la cuenta de Los Palmera en Instagram lo despidieron y un par de horas después comunicaron detalles sobre su despedida. "Marcos: Con profundo dolor, acompañamos a su familia y seres queridos. Velatorio 14 a 18hs Sentir- sala 3", escribieron.

"Gracias por acompañar con respeto y cariño" , remarcaron. De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios locales, Camino se habría quitado la vida, aunque hasta el momento no trascendieron resultados definitivos de la investigación.

Marcos Camino nació en Santa Fe en 1950 y se convirtió en uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. En diciembre de 1972 se incorporó a Los Palmeras como acordeonista y, con el paso de los años, asumió la dirección de la banda. Junto a Rubén "Cacho" Deicas, formó una de las duplas más emblemáticas de la música tropical argentina, con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales durante más de cinco décadas.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la presentación de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana de 2019, donde interpretaron Soy sabalero, una canción que se convirtió en un verdadero himno para los hinchas de Colón de Santa Fe.

Los Palmeras

En febrero de este año, el histórico acordeonista anunció su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud, una decisión que generó una profunda conmoción entre sus seguidores. A través de un video publicado en las redes sociales, explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”.

Visiblemente emocionado, Camino también compartió una reflexión sobre el momento que atravesaba y la tranquilidad que sentía al dejar su lugar en la agrupación: “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, Los Palmeras le dedicaron unas sentidas palabras. "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", escribieron.