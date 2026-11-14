Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín Clara Darín compartió en redes sociales varios rincones de su hogar, decorado con un estilo que refleja sus gustos y personalidad artística. Agregar C5N en









Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín. CARAS

La diseñadora mantiene un perfil alejado de la exposición mediática.

Su hogar refleja su interés por el arte y el diseño.

La decoración combina colores cálidos, muebles modernos y detalles vintage.

Cada ambiente tiene objetos y elementos que aportan personalidad a la vivienda. Lejos de la actuación y de la exposición mediática que acompaña a su familia, Clara Darín encontró en el diseño y las artes plásticas una forma propia de expresar su creatividad. La hija de Ricardo Darín, de 32 años, también trasladó ese interés a su vida cotidiana y convirtió su casa en un espacio lleno de personalidad. Con una decoración que mezcla elementos modernos, detalles retro y objetos artesanales, su hogar refleja un marcado estilo bohemio.

Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín. Instagram Junto a su mamá, Florencia Bas, Clara lleva adelante un emprendimiento dedicado a la elaboración de vajilla y piezas decorativas hechas a mano. Ese vínculo con el trabajo artesanal también se refleja en los ambientes de su vivienda, donde conviven distintas texturas, muebles de diseño y una paleta de colores cálidos. Cada rincón tiene detalles que le dan un aire artístico y acogedor.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 50 mil seguidores, la diseñadora suele compartir momentos de su vida personal, sus viajes y el tiempo que pasa con sus mascotas. Entre esas publicaciones también aparecen algunas postales de su casa, que permiten conocer los espacios que eligió para vivir y trabajar. Las imágenes dejan ver una decoración alejada de lo convencional, con una combinación de objetos y colores que le dan identidad al lugar.

Cómo es la casa de Clara Darín Uno de los ambientes que mostró es su dormitorio, que tiene una estética moderna y minimalista. Las paredes blancas y el piso claro aportan luminosidad, mientras que una cama grande con acolchado beige ocupa el centro de la habitación. A los costados hay mesas de noche de madera clara con detalles blancos y lámparas de diseño redondeado. El toque de color aparece en un cuadro con tonos naranjas y amarillos, que combina con una lámpara colgante del mismo estilo y un banquito tapizado en terracota.

Así es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín. Instagram Otro de los espacios que dejó ver es el sector que utiliza como oficina. Allí tiene una mesa rectangular de madera clara, una computadora y sillas tapizadas en gris, acompañadas por paredes blancas decoradas con distintos cuadros. La combinación mantiene una línea sencilla, aunque suma elementos artísticos que le dan calidez al ambiente. Se trata de un rincón pensado para desarrollar sus proyectos, en sintonía con su interés por el diseño y las actividades creativas.

Así es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín. Instagram El living es uno de los sectores donde más se destaca el estilo bohemio de la vivienda. Los sillones naranjas aportan un aire retro y contrastan con otro sofá en forma de L, de color beige claro y líneas simples. También hay una mesa ratona de mimbre con tapa de vidrio, un piso oscuro de piedra y una pared de ladrillo pintada de blanco. A esto se suma un mueble blanco con base de madera donde guarda sus vinilos y CD, junto a un tocadiscos, un espejo ovalado y una lámpara de varios colores. Así, Clara combina sus gustos personales con una decoración cálida y original, que convierte a su casa en un reflejo de su mundo creativo.