Escándalo en el programa de Andy Kusnetzoff: una invitada denunció un incómodo momento y habló de "falta de respeto"

Una de las invitadas al ciclo de entrevistas reveló que vivió un tenso momento durante la grabación del programa, luego de que le hicieran una pregunta sobre una situación que había pedido expresamente evitar.

A pocas semanas del escándalo que protagonizaron La China Ansa y Santi Maratea durante una grabación de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff volvió a quedar en el centro de la polémica por un nuevo episodio de tensión entre dos invitadas.

Esta vez, en LAM revelaron que Rocío Robles y Daniela Celis protagonizaron un incómodo momento durante la grabación del ciclo. Fue la propia exparticipante de Gran Hermano quien confirmó lo sucedido y contó qué fue lo que la descolocó frente a las cámaras.

"Fue una situación rara, pero pasó. En estos cuatro años que estoy acá en los medios y soy nueva, nunca pido nada y siempre lo doy todo. Pero fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema", comenzó explicando Pestañela.

Luego, reveló qué ocurrió durante uno de los segmentos del programa: "Nos tocó el famoso careo con Rocío y me hizo una pregunta del tema Thiago que no quería tocarlo por una cuestión de respeto, porque es un tema muy sensible, y por respeto a mis hijas también elijo no hablar".

NUEVO ESCÁNDALO EN PH: DANIELA CELIS INCÓMODA POR LA PREGUNTA SOBRE LA CAUSA DE THIAGO "Es la primera vez que pido no hablar de un tema" "La pregunta me descolocó" "Andy me pidió disculpas"Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/2F8v2veYXE

Según explicó, la producción ya sabía de su pedido de evitar cualquier pregunta relacionada con su expareja, Thiago Medina. "La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso. Fui a disfrutar del momento, muy entregada a la situación, a darlo todo, y en el careo ella me hace esta pregunta, que no sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No sabía cómo seguir la situación, entiendo que estaban grabando… Y bueno, fue eso", relató.

Daniela Celis y Thiago Medina.

La reacción de Daniela Celis frente a la pregunta sobre Thiago Medina y el pedido de disculpas del conductor

Pese al mal momento, Daniela intentó continuar con la dinámica del programa, aunque reconoció que su reacción fue evidente. "Van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó, respondí su pregunta general y siento que ella me vio un poco a mí y me hizo otra pregunta arriba de esa pregunta y terminé respondiendo en general", detalló.

Tras el episodio, tanto la producción como el propio Andy Kusnetzoff se acercaron para disculparse por lo ocurrido. "Después de eso la producción me pide disculpas, y Andy también se acercó y me pidió disculpas por la situación, y él me dijo que no sabía nada de lo que iba a preguntar Rocío, que salió en el momento", aseguró.

Rocío Robles y Daniela Celis protagonizaron un incómodo momento durante la grabación del ciclo PH.

Finalmente, la exparticipante de Gran Hermano lamentó que el incómodo intercambio empañara una grabación que, hasta ese momento, había disfrutado. "Es una pena porque el programa estaba lindo, emotivo y con muchas historias de vida y fue un momento que me bajó un poco la energía porque no esperaba esa situación", concluyó.