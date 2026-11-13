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Los Palmeras darán un show especial tras la muerte de Marcos Camino: cuándo y dónde será

La mítica banda santafesina, que se presentó en Formosa horas después de la muerte de su fundador para cumplir con su compromiso, regresa a los escenarios bonaerenses tras despedir al histórico músico. Será en la apertura de la Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche.

La mítica banda

La mítica banda, ya sin Marcos Camino y con la ausencia de su vocalista, Cacho Deicas.

Los Palmeras encabezan este viernes el espectáculo de apertura de la Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche en el Predio Ferial ubicado sobre la Ruta Nacional 205. La presentación, programada para las 21, marca el regreso de la agrupación a la provincia tras la partida de su histórico fundador y referente, Marcos Camino, en una velada especial de tributo.

La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.
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El conjunto santafesino atraviesa días de profundo dolor luego de que el pasado martes se confirmara el fallecimiento del reconocido acordeonista a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. Lejos de cancelar la agenda programada tras la noticia, la banda resolvió subir al escenario esa misma noche en Las Lomitas, provincia de Formosa, durante el festival por el 112° aniversario de esa localidad, convirtiendo la función en una despedida musical inmediata a su creador.

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Frente a la repercusión por haberse presentado a pocas horas del triste desenlace, el mánager de la agrupación, Adrián Forni, explicó los motivos que llevaron a los músicos a no suspender el recital. "Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria", manifestó el representante, quien precisó que al concluir la actuación viajaron en ómnibus a Santa Fe para participar del funeral.

Durante el emotivo homenaje en suelo formoseño, el escenario lució una gigantografía en blanco y negro con la imagen de Camino y sus años de vida (1950-2026). En el punto más conmovedor de la noche, su hijo, Marquitos Junior Camino, tomó el acordeón para dar continuidad al legado familiar y rompió en llanto en pleno recital mientras el público y la banda lo respaldaban entre aplausos y ovaciones.

Con el antecedente de esa conmovedora noche en Formosa, Los Palmeras darán inicio a la tradicional fiesta cañuelense, que albergará a más de 500 expositores, muestra productiva, patio gastronómico y el concurso de dulce de leche. La velada marcará una nueva oportunidad para que sus seguidores acompañen a la agrupación en este nuevo capítulo marcado por el recuerdo de su fundador.

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