El Gobierno de Estados Unidos advirtió que "tomará tiempo" que los vuelos vuelvan a la normalidad

La Administración Federal de Aviación confirmó la reapertura del espacio aéreo luego de horas de caos, aunque advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la frecuencia habitual. No ocurría desde 2001.

Este sábado comenzaron a reanudarse los vuelos en Estados Unidos tras horas de parálisis por un fallo masivo en las comunicaciones , aunque el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que recuperar la normalidad "tomará tiempo".

Cómo afectó la suspensión de vuelos en Estados Unidos a los pasajeros que viajan desde Argentina

La sorpresiva suspensión del viernes dejó varados a cientos de miles de pasajeros y desató un caos generalizado en los aeropuertos. Aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo por la noche, tras restablecer el control de tráfico, Duffy pidió paciencia: "Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias".

Desde el gobierno de Donald Trump atribuyeron el colapso a la obsolescencia de los equipos de telecomunicaciones . "Es un problema de un sistema antiguo. Tenemos interruptores y enrutadores muy viejos, y usamos pequeñas líneas de cobre de los años ochenta . Se sobrecargó y colapsó en todas partes ", detalló el funcionario.

Ante la crisis, Duffy reiteró el pedido de 30.100 millones de dólares que elevó al Congreso el jueves para modernizar la red aérea: "Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente" .

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos permitió la reanudación de los despegues en todos los aeropuertos del país luego de la suspensión por cuatro horas, este viernes, del tráfico aéreo de salida. La medida respondió a una grave falla de comunicación que afectaba a los centros de control, según confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El organismo había emitido una notificación oficial desde el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, donde aclaró que la parálisis de las operaciones se debía a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad". Aunque la medida fue levantada este viernes por la noche, se estimaba que las operaciones tardarían en normalizarse.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", anticipó Duffy en rueda de prensa. Según datos de FlightRadar, la interrupción provocó más de 10.000 retrasos y al menos 4.700 cancelaciones de vuelos en todo el país.

En el comunicado que suspendió los despegues, las autoridades habían precisado que todos los vuelos programados para despegar debían "permanecer en tierra hasta nuevo aviso", mientras que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses" serían "gestionados caso por caso", según informó la agencia EFE.

Duffy destacó en la red X que "un problema de comunicación afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta", y que los equipos de FAA trabajan para detectar el origen del desperfecto. La noticia causó pánico entre los pasajeros porque se pensó en la posibilidad de un atentado, aunque el funcionario advirtió que se necesita una urgente modernización tecnológica.

New York Post

Colapsaron los aeropuertos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación detuvo el tráfico de salida en todos los aeropuertos del país alegando "circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad", y la medida causó un colapso en todos los aeropuertos del país. La decisión impactó directamente sobre el espacio aéreo más transitado del mundo, donde la FAA coordina un promedio superior a los 45.000 vuelos diarios y traslada a cerca de 2,9 millones de pasajeros cada jornada.