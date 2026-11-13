Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

La empresaria llamó en vivo a Marina Calabró y explicó qué desencadenó su reacción contra la actriz, denunció que las imágenes fueron editadas y reveló qué hará si recibe una denuncia.

Wanda Nara rompió el silencio sobre el escándalo ocurrido el viernes pasado en la Casa de los Sueños y se refirió al polémico video que salió a la luz en las últimas horas, en el que se la escucha insultar y amenazar a Eugenia “La China” Suárez.

La conductora se comunicó directamente con Primicias Ya, donde dio su versión de los hechos y relató el desesperante momento que, según aseguró, vivió cuando fue a buscar a su hija de 11 años a la casa de Mauro Icardi. “Un video así no es a favor de nadie, es la reacción de una madre desesperada que salió en el momento que me indicaron” , comenzó diciendo sobre las imágenes difundidas.

“Esperé a la orden de que me dijeran: ‘ Andá a buscar a tu hija’. Y, así y todo, intenté por todos los medios que sea de una manera pacífica y lo más adecuado para mis hijas ”, agregó.

En ese contexto, la empresaria explicó qué fue lo que desencadenó su reacción contra la actriz: “ Tengo sangre que corre por mis venas y la verdad que, al ver toda la situación con la que me encontré, al ver a una persona adulta manipular e intentar cambiar las ideas a una menor, ahí sí que no me pude controlar” .

Además, aseguró que las imágenes difundidas no muestran todo lo que ocurrió durante el enfrentamiento. “No me acordaba de que había dicho todo eso. Lo que sí es que falta más, dije más cosas. Cortaron, editaron y filmaron”, sostuvo.

WANDA NARA ROMPE EL SILENCIO: "Con la China no tenemos los mismos valores ni los mismos códigos" "Si me denuncia, le voy a pedir que presente el video entero" "La China le pidió a mi hija que le mienta a una profesional"Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom https://t.co/HPpUy0Pw7I

También cuestionó la actitud de la China Suárez por haber grabado el episodio: “En un momento de semejante angustia, descontrol e incertidumbre, mirá si me voy a poner a filmar. Admiro a esta gente que sea tan fría y frívola”.

China Suarez y Wanda Nara.

El enojo de Wanda Nara contra La China Suárez

Por otra parte, evitó profundizar sobre algunos detalles del conflicto: “Lo que falta son situaciones relacionadas a su vida que no tengo ganas de exponer”. Y marcó distancia con la actual pareja de Icardi: “Con la China no compartimos los mismos códigos, valores”.

Frente a la posibilidad de que la actriz inicie acciones legales en su contra, Wanda fue contundente: “Si me denuncia, voy a pedir que presente el video entero, su celular. Que muestre todo lo que grabaron”. “Una persona que está predispuesta a grabar se predispone de otra manera”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, la empresaria aseguró que la actriz se habría burlado de ella mientras atravesaba un momento de extrema preocupación por su hija. “Tenés a una persona del otro lado que se está matando de la risa de una mamá preocupada, desencajada, y del otro lado una carcajada. Se me rio en la cara, me verdugueó”, expresó indignada.

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES CUENTAN SU VERDAD "La China vino haciéndose la buenita" "Le dije que le va a pasar lo mismo" "La China se me reía en la cara"Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom https://t.co/nqFEmj8tJD — América TV (@AmericaTV) November 13, 2026

Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, la empresaria lanzó duras acusaciones sobre la actitud de la actual pareja de Mauro Icardi: “Está haciendo uso y abuso de una posición económica que no le permite elegir su situación. Me da pena, es más digno que te dediques a otra cosa”.

Finalmente, Wanda la invitó a Suárez a publicar el video completo: "Yo no tengo problema. Ya que es tan zorra y desafiante la invito a publicar el video completo".