14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juegan Boca vs. Banfield, por semifinales por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize buscará la victoria para volver a jugar la final del torneo más federal del país. En lo que respecta al equipo, Rodolfo Arruabarrena mantiene algunas incógnitas. El ganador enfrentará a Platense.

Por
Boca vs. Banfield jugarán en el estadio Malvinas Argentinas desde las 19.

Boca vs. Banfield jugarán en el estadio Malvinas Argentinas desde las 19.

X (@CAB_oficial)

Boca jugará este sábado ante Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas en el marco de la semifinal de la Copa Argentina. El Xeneize, de gran presente en lo futbolístico tras ganar la tabla anual 2026, irá en busca de la victoria para asegurarse el pase a la final. Del otro lado, el Taladro quiere conseguir un lugar en el partido decisivo.

El experimentado uruguayo tiene 38 años.
Te puede interesar:

Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El Xeneize llega a este encuentro en un momento inmejorable: se consagró campeón de Liga tras finalizar primero en la Tabla Anual al vencer 1-0 sobre Defensa y Justicia, además el próximo sábado 21 jugará la final de la Copa Sudamericana y logró la clasificación a los octavos de final en el Torneo Clausura. Así los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen con posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, sumado al Trofeo de Campeones.

En lo que respecta al equipo que jugará en el Estadio Malvinas Argentinas, el Vasco podría repetir gran parte del equipo con el que derrotó por la mínima al Halcón de Varela, aunque mantiene algunas dudas ya se contará con la ausencia de Lautaro Blanco como gran novedad y la posibilidad de que Santiago Ascacibar también rote.

La buena noticia para el conjunto de La Ribera es que Adam Bareiro irá al banco de suplentes tras más de seis meses sin actividad, luego de recuperarse de una severa hernia discal lumbar lo alejó de las canchas.

De esta manera, se espera que Álvaro Montero mantenga su lugar bajo los tres palos, en la última línea línea estaría conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida. En la mitad de la cancha Leandro Paredes compartiría el eje con Milton Delgado y Ascacibar o Tomás Belmonte, aunque Tomás Aranda podría meterse como enganche. En la ofensiva estarían Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Por su parte, el Taladro viene de tener una muy floja actuación en el torneo local, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, quedándose fuera de la clasificación a los playoffs. Además, estuvieron lejos de meterse entre los primeros de la tabla anual para aspirar a la clasificación alguna competencia internacional, por lo que la Copa Argentina se presenta como la única posibilidad para que los dirigidos por Pedro Troglio cierren el 2026 con una alegría.

Pensando en el 11 ideal, el conjunto de zona sur de la provincia de Buenos Aires podría saltar a la cancha sin modificaciones al que jugó por la última fecha del Clausura que igualó 2 a 2 ante Atlético de Tucumán.

El ganador de este choque se enfrentará en la gran final con Platense, que en las semifinales venció por penales a Atlético Tucumán. Ese encuentro se disputará el 2 de diciembre, aunque por el momento, la AFA no confirmó el horario ni el estadio en el que se jugará el partido decisivo.

Boca vs. Banfield: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 19
  • Televisión: TyC Sports
  • Estadio: Malvinas Argentinas
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Lucas Novelli

Boca vs. Banfield: probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca se impuso contra Vélez en la Copa Argentina.

Carlos Ischia sorprendió al criticar la clasificación de Boca en la Copa Argentina: "Me molestó que no descalifiquen"

La camiseta de Boca fue arrojada al papamovil. 

Video: la reacción del papa León XIV cuando le tiraron una camiseta de Boca en el papamóvil

El futbolista integra el plantel de Boca.

Tras el título de Boca, un futbolista declaró como imputado en una causa por tráfico de drogas

Vanderlei disputó más de 500 partidos con Cruzeiro y quedó en la historia grande del fútbol brasileño.

Murió Vanderlei, el ex Cruzeiro al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

Tomás Aranda junto a Lionel Messi.

Tomás Aranda le agradeció a Lionel Messi tras el título de Boca de la Tabla Anual: "Es un privilegio"

Franco Colapinto llegó a Interlagos con la camiseta de Boca en mano.

Franco Colapinto festeja el campeonato de Boca en Interlagos: su particular llegada al circuito

Rating Cero

Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín.

Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín

Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Este sábado vuelve PH y se filtró la lista de invitados.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi.

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi

Se trata de Christian Cousins.

Murió Christian Cousins, protagonista de "Un policía en el Kinder" junto a Schwarzenegger

Pablo Migliore salió a hablar sobre el supuesto romance con la China Ansa.

Qué dijo Migliore sobre un supuesto romance con una participante de MasterChef Celebrity

últimas noticias

play
León XIV se reunió con fieles en Cajamarca.

León XIV en Perú: encabeza una nueva misa en Santa Cruz de Succhabamba

Hace 10 minutos
Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín.

Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín

Hace 12 minutos
Díaz se encuentra bajo recuperación.

Balearon a un futbolista del Ascenso mientras intentó separar una pelea: está internado

Hace 26 minutos
Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez con más diferencias. 

Crece la interna entre Milei y Bullrich: "El vínculo está roto"

Hace 34 minutos
Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Hace 1 hora