A qué hora juegan Boca vs. Banfield, por semifinales por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize buscará la victoria para volver a jugar la final del torneo más federal del país. En lo que respecta al equipo, Rodolfo Arruabarrena mantiene algunas incógnitas. El ganador enfrentará a Platense.

Boca jugará este sábado ante Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas en el marco de la semifinal de la Copa Argentina. El Xeneize, de gran presente en lo futbolístico tras ganar la tabla anual 2026, irá en busca de la victoria para asegurarse el pase a la final. Del otro lado, el Taladro quiere conseguir un lugar en el partido decisivo.

El Xeneize llega a este encuentro en un momento inmejorable : se consagró campeón de Liga tras finalizar primero en la Tabla Anual al vencer 1-0 sobre Defensa y Justicia, además el próximo sábado 21 jugará la final de la Copa Sudamericana y logró la clasificación a los octavos de final en el Torneo Clausura. Así los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen con posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, sumado al Trofeo de Campeones.

En lo que respecta al equipo que jugará en el Estadio Malvinas Argentinas, el Vasco podría repetir gran parte del equipo con el que derrotó por la mínima al Halcón de Varela, aunque mantiene algunas dudas ya se contará con la ausencia de Lautaro Blanco como gran novedad y la posibilidad de que Santiago Ascacibar también rote.

La buena noticia para el conjunto de La Ribera es que Adam Bareiro irá al banco de suplentes tras más de seis meses sin actividad, luego de recuperarse de una severa hernia discal lumbar lo alejó de las canchas.

De esta manera, se espera que Álvaro Montero mantenga su lugar bajo los tres palos, en la última línea línea estaría conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida . En la mitad de la cancha Leandro Paredes compartiría el eje con Milton Delgado y Ascacibar o Tomás Belmonte , aunque Tomás Aranda podría meterse como enganche. En la ofensiva estarían Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa .

Por su parte, el Taladro viene de tener una muy floja actuación en el torneo local, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, quedándose fuera de la clasificación a los playoffs. Además, estuvieron lejos de meterse entre los primeros de la tabla anual para aspirar a la clasificación alguna competencia internacional, por lo que la Copa Argentina se presenta como la única posibilidad para que los dirigidos por Pedro Troglio cierren el 2026 con una alegría.

Pensando en el 11 ideal, el conjunto de zona sur de la provincia de Buenos Aires podría saltar a la cancha sin modificaciones al que jugó por la última fecha del Clausura que igualó 2 a 2 ante Atlético de Tucumán.

El ganador de este choque se enfrentará en la gran final con Platense, que en las semifinales venció por penales a Atlético Tucumán. Ese encuentro se disputará el 2 de diciembre, aunque por el momento, la AFA no confirmó el horario ni el estadio en el que se jugará el partido decisivo.

Boca vs. Banfield: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 19

19 Televisión: TyC Sports

TyC Sports Estadio: Malvinas Argentinas

Malvinas Argentinas Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa VAR: Lucas Novelli

Boca vs. Banfield: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.





Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

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