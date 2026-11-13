Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Lejos de las pasarelas y las campañas de moda, la modelo decidió regresar al pop con una inesperada colaboración junto al streamer Martín Cirio.

La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.

Una faceta poco conocida de Nicole Neumann volvió a salir a la luz 32 años después: sorprendió a sus seguidores al reversionar un tema que grabó durante su adolescencia. La publicación generó furor en la red.

A sus 46 años, Nicole se animó a revivir uno de los temas que marcaron sus primeros pasos en la música y presentó una nueva versión de Do You Wanna Dancing, una canción que formó parte de su incursión como cantante hace más de tres décadas.

Con una producción inspirada en la estética de los años 80, coreografías de aeróbic, vestuarios coloridos y divertidas escenas junto al influencer Martín Cirio, el videoclip combina todo el universo de Nicole. La inesperada dupla no tardó en llamar la atención y generar repercusión en las redes sociales.

En medio de la nueva versión aparece una de las expresiones más virales de Nicole: "Gracias a Dios existen los screenshots". La frase nació en 2020, durante una explicación que la modelo dio al aire sobre las distintas versiones de un conflicto. Su particular manera de pronunciar "screenshots" hizo que aquel comentario se convierta en meme.

Entusiasmada con esta nueva aventura musical, la modelo compartió un adelanto del videoclip en sus redes sociales y celebró su regreso a la música con un mensaje especial: "Gracias por este 'come back', pero renovado. Espero que lo bailen todo el verano", escribió junto a las imágenes de su colaboración con el streamer.

Como era de esperarse, el nuevo proyecto musical de la modelo causó furor en las redes sociales. Sus seguidores no tardaron en pedirle que reversionara otras canciones de su antiguo repertorio. "Queremos todos tus temas, Nikoleta"; "Es un temón"; "Retrocedí en el tiempo a mi adolescencia" y "Un clásico" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, entre la nostalgia y la emoción por su inesperado regreso a la música.

El desconocido pasado musical de Nicole Neumann

Aunque muchos la conocen por su extensa trayectoria en las pasarelas y la televisión, Nicole Neumann tuvo una faceta artística que pocos recuerdan. En 1994, cuando tenía apenas 13 años, se animó a probar suerte como cantante y lanzó Primer amor, su primer y único álbum.

Nicole Neumann

Con el respaldo de Sony Music, la modelo grabó un repertorio de canciones pop, entre ellas Do You Wanna Dancing, el tema que ahora volvió a interpretar junto a Martín Cirio.

Pero aquella experiencia musical también dejó otro recuerdo: una de sus canciones, Déjame soñar, llegó a convertirse en la cortina de Amigovios, la recordada ficción juvenil de 1995. Más de tres décadas después, Nicole decidió desempolvar aquella etapa de su adolescencia y regresar a la música con una propuesta completamente renovada, cargada de nostalgia y humor de la mano del streamer.