La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

La muerte del acordeonista Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, desató el recuerdo y los mensajes de numerosos personajes del mundo de la música y el espectáculo. Entre ellos, el percusionista Darién Grenon despidió al histórico a su compañero con gran emoción: " Amigo, jefe, consejero, como un padre para nosotros".
"Hay personas que aparecen en nuestra vida y dejan una huella imborrable, eso fuiste vos para mí y mi familia", escribió el artista sobre el adiós el último adiós a su amigo y referente.
Agregó: "Te agradezco por enseñarnos a respetar nuestro trabajo por valorarlo, hoy nos dejas un vacío muy grande Marcos, acá tus palmeras van a seguir sonando te vamos a recordar siempre amigo! Buena gira, abrázame fuerte al Gringo como le decías!"
De qué murió el acordeonista de Los Palmeras
Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, falleció el martes 10 de noviembre de 2026 a los 76 años, tras conocerse las internas del grupo de cumbia santafesina y atravesar problemas de salud. La emblemática banda atravesó una fuerte crisis que trascendió a los medios, y que terminó con la renuncia de "Cacho" Deicas, la voz de de la banda, en junio de 2025, y posteriormente Camino también se alejó de la música por su avanzada edad.