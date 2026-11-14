14 de noviembre de 2026 Inicio
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Elecciones en España: Javier Milei apoyó a Santiago Abascal y pidió "sacar a Pedro Sánchez del poder"

El jefe de Estado le envió un video al líder ultraderechista y candidato de VOX, que el viernes inició la campaña presidencial en la Plaza Colón de Madrid. Lo calificó como su "amigo y un hombre de honor” que "trabajará duro" para "terminar de una vez con el maldito socialismo".

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El video de Javier Milei fue reproducido en el acto de Vox en Madrid. 

El video de Javier Milei fue reproducido en el acto de Vox en Madrid. 

El presidente Javier Milei reiteró en las últimas horas su apoyo a Santiago Abascal, candidato a presidente de España por el partido VOX. Mediante un video enviado al líder ultraderechista, proyectado en una pantalla durante el acto de inicio de campaña en la Plaza Colón de Madrid, el mandatario pidió "sacar a (Pedro) Sánchez del poder".

Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez con más diferencias. 
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Al momento de su reproducción, Abascal estaba sobre una de las plateas armada en la plaza y sonreía a los presentes, que agitaban banderas de España y de Ceuta y vitoreaban su nombre.

“Santiago Abascal es mi amigo y es un hombre de honor que trabajará duro para hacer exactamente lo que el país necesita, sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo”, afirmó Milei en el escueto, pero contundente mensaje.

Milei no fue el único que respaldó al dirigente español, también lo hicieron la premier italiana Giorgia Meloni, la líder francesa Marine Le Pen, el ex primer ministro húngaro Viktor Orban y el excandidato presidencial del Partido Liberal en Brasil, Flávio Bolsonaro.

“España no puede renunciar a su grandeza ni aceptar un futuro de inseguridad y decadencia”, afirmó el hijo de Jair Bolsonaro en un mensaje grabado desde los Estados Unidos, país a donde huyó luego de la derrota en el balotaje ante Lula da Silva y que la Justicia de su país lo investigue por los delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Javier Milei se reunió con Abascal en su último viaje a España

El jefe de Estado viajó al país ibérico a principios de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, aunque no acudió a la inauguración ni la cena con el Rey Felipe VI. En cambio, sí reunió con Santiago Abascal a quien ya había intentado acercarse sin éxito durante su anterior viaje al país.

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