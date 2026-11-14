14 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV en Perú: encabeza una nueva misa en Santa Cruz de Succhabamba

El Santo Padre continúa su paso por el territorio peruano, en el marco de su gira por Latinoamérica. Una vez finalizada la celebración de la eucaristía, regresará a Chiclayo.

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León XIV se reunió con fieles en Cajamarca.

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El papa León XIV, después de haber hecho historia en Argentina, continúa con su viaje por Sudamérica. Este sábado encabeza una misa en en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

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Su día comenzó muy temprano, luego del rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo. Luego se trasladó en helicóptero para recorrer Cajamarca y bendecir a fieles. Allí les dijo: "El Señor del bautismo nos llama a todos a ser misioneros, las perosnas que sufren por enfermedades nos dan un testimonio hermoso. Ustedes también forman parte de la Iglesia. Los invitamos a ser parte, a rezar por otros y que estemos siempre unidos como el pueblo de Dios".

Una vez finalizada la celebración de la eucaristía, el Sumo Pontífice volverá a Chiclayo por la tarde, para llevar adelante un encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

En vivo: la visita del papa León XIV en Perú

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