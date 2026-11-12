La drástica decisión que tomaron Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino que sorprendió a todos

El grupo se subió al escenario pocas horas después de la noticia. Su mánager explicó que lo hicieron para honrar los ideales de su fundador.

Los Palmeras decidieron no suspender su show, pese a que pocas horas antes se había conocido la muerte de Marcos Camino , fundador y referente histórico de la banda. El grupo se presentó en Las Lomitas, Formosa, para cumplir con un espectáculo que ya tenía pautado.

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La decisión generó repercusiones, por lo que el mánager de la banda, Adrián Forni, explicó los motivos. "Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria", expresó.

La noticia había sido confirmada en la cuenta oficial de la banda santafesina. "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino", escribieron, y destacaron que despedían a "un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre".

En el mismo comunicado acompañaron a los seres queridos del músico y pidieron respeto por la intimidad de la familia. "Solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información", señalaron, y cerraron con un agradecimiento por las muestras de cariño recibidas.

Marcos Camino murió a los 76 años . Fue encontrado sin vida el martes por la tarde en el estudio de grabación de la banda, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe. Según informó la Policía de Santa Fe, la principal hipótesis sobre su fallecimiento fue el suicidio.

De acuerdo con el parte oficial, el operativo comenzó con un aviso al 911. Una familiar del músico alertó a las autoridades después de advertir, a través de las cámaras de seguridad, que Camino había ingresado al galpón logístico de la agrupación y no había vuelto a salir. Entonces se acercó al lugar junto con un empleado, y al ingresar encontraron al músico sin vida.

Personal policial y de la Policía de Investigaciones intervino para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar con las pericias. La noticia generó una fuerte conmoción en el mundo de la música, tanto en Santa Fe y en todo el país, donde Los Palmeras se ganaron el reconocimiento y representación de fiesta y tradición popular.

Camino se había incorporado al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Con su acordeón ayudó a construir el sonido de la banda durante más de cinco décadas, junto a Rubén "Cacho" Deicas. Su instrumento quedó asociado a canciones como "El Bombón Asesino", "La Suavecita" y "Soy Sabalero", que se transformó en un himno para los hinchas de Colón de Santa Fe.

En febrero de 2026 había anunciado su retiro definitivo de los escenarios. En un video difundido por las redes de la banda explicó que la decisión respondía a su edad y a su salud, y que quería dedicar más tiempo a su esposa y a una vida familiar más tranquila. Su salida se produjo después de la desvinculación de Cacho Deicas, en 2025, en medio de diferencias internas por la conducción y la propiedad de la marca.