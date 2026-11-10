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Murió Marcos Camino, histórico miembro de Los Palmeras, a los 76 años

El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras falleció a los 76 años en Santa Fe. La noticia generó una profunda conmoción en el mundo de la cumbia santafesina.

El líder de Los Palmeras tenía 76 años.

El líder de Los Palmeras tenía 76 años.

El mundo de la música tropical está de luto tras conocerse la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años. El músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe, según informó Aire de Santa Fe. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ambiente artístico, después de más de cinco décadas de trayectoria en la cumbia santafesina.

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La triste noticia fue confirmada a C5N por el entorno de la banda, que ratificó el fallecimiento del histórico músico.

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Marcos Camino tenía 76 años.

Marcos Camino nació en Santa Fe en 1950 y se convirtió en uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. En diciembre de 1972 se incorporó a Los Palmeras como acordeonista y, con el paso de los años, asumió la dirección de la banda.

Junto a Rubén "Cacho" Deicas, formó una de las duplas más emblemáticas de la música tropical argentina, con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales durante más de cinco décadas.

Pese al gran éxito, en febrero de este año, anunció su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud, una decisión que generó una profunda conmoción entre sus seguidores. A través de un video publicado en las redes sociales, explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”.

Visiblemente emocionado, Camino también compartió una reflexión sobre el momento que atravesaba y la tranquilidad que sentía al dejar su lugar en la agrupación: “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, sostuvo.

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