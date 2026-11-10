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De qué murió Marcos Camino, histórico miembro de Los Palmeras

El histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras murió a los 76 años en Santa Fe. La noticia causó conmoción en el ambiente musical.

El artista murió a los 76 años.

El artista murió a los 76 años.

Los Palmeras

El mundo de la música tropical está de luto tras conocerse la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años. El músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe.

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.
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Según informó el medio UNO Santa Fe, el cuerpo del músico fue hallado por un familiar directo en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900. Tras el aviso a la Policía, efectivos y personal del servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios locales, Camino se habría quitado la vida, aunque hasta el momento no trascendieron resultados definitivos de la investigación.

Marcos Camino falleció a los 76 años.

Marcos Camino falleció a los 76 años.

Quién era Marcos Camino

Marcos Camino nació en Santa Fe en 1950 y se convirtió en uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina. En diciembre de 1972 se incorporó a Los Palmeras como acordeonista y, con el paso de los años, asumió la dirección de la banda. Junto a Rubén "Cacho" Deicas, formó una de las duplas más emblemáticas de la música tropical argentina, con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales durante más de cinco décadas.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la presentación de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana de 2019, donde interpretaron Soy sabalero, una canción que se convirtió en un verdadero himno para los hinchas de Colón de Santa Fe.

En febrero de este año, el histórico acordeonista anunció su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud, una decisión que generó una profunda conmoción entre sus seguidores. A través de un video publicado en las redes sociales, explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”.

Visiblemente emocionado, Camino también compartió una reflexión sobre el momento que atravesaba y la tranquilidad que sentía al dejar su lugar en la agrupación: “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, sostuvo.

A través de sus redes sociales, Los Palmeras le dedicaron unas sentidas palabras. "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", escribieron.

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