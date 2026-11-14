14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Balearon a un jugador de San Martín de Burzaco mientras intentó separar una pelea: está internado

El jugador se encuentra en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía. Ante el hecho, la familia y sus amigos piden donantes de sangre.

Por
El jugador está internado.

El jugador está internado.

El futbolista Rodrigo Díaz, que juega en San Martín de Burzaco, atraviesa un delicado momento de salud tras recibir un disparo en la pierna izquierda cuando intentaba separar una pelea en Virrey del Pino. El jugador debió ser operado de urgencia y permanece internado bajo observación.

Boca vs. Banfield jugarán en el estadio Malvinas Argentinas desde las 19.
Te puede interesar:

Boca y Banfield se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina

El episodio ocurrió el pasado lunes 9 de noviembre. Según informó El Diario Sur, el delantero presenció una discusión entre conocidos e intervino para calmar los ánimos. En medio de la pelea recibió un impacto de bala en la parte posterior del muslo izquierdo, a la altura del isquiotibial, con orificio de salida en la cara interna de la pierna.

Debido a la gravedad de la lesión, Díaz fue trasladado de urgencia e intervenido quirúrgicamente. Actualmente continúa internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía con seguimiento médico permanente, y los profesionales no descartan una segunda cirugía según cómo evolucione el cuadro.

Desde el centro de salud, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para solicitar dadores de sangre. A través de una historia en su cuenta de Instagram, precisó los datos necesarios para quienes puedan colaborar: “Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!”.

El pedido de donantes de sangre para Rodrigo Díaz

El pedido de donantes de sangre para Rodrigo Díaz

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando, analizó Scaloni post derrota ante Uruguay,

Tras la derrota con Uruguay, Scaloni pidió "paciencia" con los jóvenes de la Selección

Darwin Núñez vuela ante la marca de Agustín Giay.

Los mejores memes tras la caída de la Selección argentina ante Uruguay en la era post Messi

Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera

El futbolista ecuatoguineano tiene 25 años.

Sancionaron con 12 partidos a Jesús Owono tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en España

Uruguay venció 2 a 1 a la Argentina en el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA del 2026.
play

En el primer partido sin Messi, Argentina perdió 2 a 1 con Uruguay en la Bombonera

Estas serán Eliminatorias especiales para Argentina, Uruguay y Paraguay.

La razón por la cual Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias a pesar de ser anfitriones del Mundial 2030

Rating Cero

Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín.

Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín

Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Este sábado vuelve PH y se filtró la lista de invitados.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi.

Se filtró cual fue la polémica frase que le dijo Martín Migueles a Mauro Icardi

Se trata de Christian Cousins.

Murió Christian Cousins, protagonista de "Un policía en el Kinder" junto a Schwarzenegger

Pablo Migliore salió a hablar sobre el supuesto romance con la China Ansa.

Qué dijo Migliore sobre un supuesto romance con una participante de MasterChef Celebrity

últimas noticias

play
León XIV se reunió con fieles en Cajamarca.

León XIV en Perú: encabeza una nueva misa en Santa Cruz de Succhabamba

Hace 15 minutos
Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín.

Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín

Hace 17 minutos
Díaz se encuentra bajo recuperación.

Balearon a un futbolista del Ascenso mientras intentó separar una pelea: está internado

Hace 31 minutos
Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez con más diferencias. 

Crece la interna entre Milei y Bullrich: "El vínculo está roto"

Hace 39 minutos
Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Hace 1 hora