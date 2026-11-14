Balearon a un jugador de San Martín de Burzaco mientras intentó separar una pelea: está internado El jugador se encuentra en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía. Ante el hecho, la familia y sus amigos piden donantes de sangre. Por Agregar C5N en









El jugador está internado.

El futbolista Rodrigo Díaz, que juega en San Martín de Burzaco, atraviesa un delicado momento de salud tras recibir un disparo en la pierna izquierda cuando intentaba separar una pelea en Virrey del Pino. El jugador debió ser operado de urgencia y permanece internado bajo observación.

El episodio ocurrió el pasado lunes 9 de noviembre. Según informó El Diario Sur, el delantero presenció una discusión entre conocidos e intervino para calmar los ánimos. En medio de la pelea recibió un impacto de bala en la parte posterior del muslo izquierdo, a la altura del isquiotibial, con orificio de salida en la cara interna de la pierna.

Debido a la gravedad de la lesión, Díaz fue trasladado de urgencia e intervenido quirúrgicamente. Actualmente continúa internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía con seguimiento médico permanente, y los profesionales no descartan una segunda cirugía según cómo evolucione el cuadro.

Desde el centro de salud, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para solicitar dadores de sangre. A través de una historia en su cuenta de Instagram, precisó los datos necesarios para quienes puedan colaborar: “Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!”.

El pedido de donantes de sangre para Rodrigo Díaz IG @rodri_diaz_29