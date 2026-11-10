El emotivo adiós de Colón a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras e ícono sabalero El club santafesino despidió con profundo dolor al histórico acordeonista de 76 años, recordándolo con imágenes de la inolvidable actuación del grupo en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019. Agregar C5N en









Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.

El mundo de la cumbia y del fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Camino a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. El emblemático músico, reconocido por ser uno de los fundadores y el histórico acordeonista del popular grupo Los Palmeras, mantenía además una profunda y pasional identificación con el Club Atlético Colón.

Ante la triste noticia, la institución rojinegra emitió un emotivo comunicado a través de sus redes oficiales para despedir al artista. "El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero", expresó el mensaje institucional, en el que también hicieron llegar sus condolencias a la familia y seres queridos del músico en este difícil momento.

Para homenajearlo, la entidad de la capital santafesina compartió una fotografía que rememora la histórica presentación de la banda en Asunción del Paraguay durante la previa de la final de la Copa Sudamericana 2019. Aquella jornada en el estadio La Nueva Olla frente a Independiente del Valle quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo sabalero gracias a la interpretación del clásico tema "Soy Sabalero".

Ese espectáculo musical ante miles de fanáticos en Paraguay trascendió lo estrictamente deportivo y recorrió el mundo entero, consagrándose como un símbolo indiscutible de la identidad rojinegra. A pesar de los altibajos que pudieron existir en la relación entre el músico y la institución a lo largo del tiempo, el legado cultural y la bandera de Colón que Camino supo llevar a cada escenario quedaron marcados para siempre en la hinchada.

Con respecto a las circunstancias de su partida, fuentes policiales informaron que el trágico hecho ocurrió en su estudio de grabación ubicado en la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de Santa Fe. Su fallecimiento provocó una inmensa conmoción no solo en la provincia, sino en toda la cultura popular y la movida tropical argentina.

Se cumplen 3 años de uno de los momentos más épicos de la historia de la CONMEBOL #Sudamericana. Sí, en la previa de la final de Colón vs. Independiente del Valle, aparecieron LOS PALMERAS y La Nueva Olla... ¡¡EXPLOTÓ!!



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