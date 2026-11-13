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Revelaron la interna familiar de Marcos Camino tras la muerte del fundador de Los Palmeras

Se conocieron detalles desconocidos sobre los vínculos privados del histórico artista santafesino luego de su reciente fallecimiento.

Un reconocido periodista habló sobre una supuesta interna familiar del artista.

Un reconocido periodista habló sobre una supuesta interna familiar del artista.

El reciente fallecimiento de Marcos Camino, histórico referente y pilar fundamental de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en toda la escena musical argentina. Sin embargo, a pocas horas de conocerse la triste noticia, salieron a la luz fuertes revelaciones sobre un costado desconocido de la intimidad del acordeonista santafesino, exponiendo un antiguo conflicto vincular que hasta el momento se mantenía lejos de los flashes y el conocimiento masivo del público.

El artista cordobés dio una charla íntima sobre el cuidado emocional lejos de los escenarios.
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La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen durante la emisión de su ciclo Mitre Live, donde aportó precisiones contundentes acerca de un lazo sanguíneo quebrado desde hace décadas. Según detalló el comunicador frente a su audiencia, existiría una hija y una nieta a las que el músico nunca les brindó su reconocimiento, generando un profundo resentimiento que persiste en el tiempo: "Hay una parte de su familia que nunca fue reconocida por él y que estos familiares están dolidos".

Al profundizar sobre este delicado escenario personal, el presentador aclaró que, pese a lo sensible de la situación actual, resultaba necesario exponer los hechos tal como ocurrieron en vida del artista. De este modo, el periodista identificó con nombre y apellido a Silvina Camino y Constanza como las familiares ignoradas, añadiendo un dato revelador sobre el distanciamiento interno del grupo: "Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta Constanza. Fue tan así que ellas manifestaron su apoyo a Cacho Deicas cuando pasó lo que pasó con Los Palmeras".

Más allá de las repercusiones por su enorme legado artístico, el conductor señaló que este historial personal habría impactado directamente en la consideración social hacia su figura en su provincia natal. En esa misma línea, el comunicador remarcó que en territorio santafesino circulaban fuertes cuestionamientos hacia el comportamiento privado del músico, sintetizando esa mirada crítica sin filtros: "Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él. Y el motivo tiene ver con esto".

Para concluir su informe periodístico, el cronista indicó que intentó comunicarse recientemente con ambas mujeres para conocer sus sensaciones ante el desenlace fatal del artista, aunque sin obtener respuestas inmediatas. Finalmente, el especialista en espectáculos explicó que las protagonistas optaron por el silencio debido a la delicadeza del duelo, cerrando su relato con una reflexión contundente: "Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar"

De qué murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

El mundo de la música argentina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Camino, histórico acordeonista, compositor y fundador de Los Palmeras, a los 76 años. Según informaron fuentes policiales de la provincia de Santa Fe, la causa de muerte fue un suicidio por ahorcamiento.

El cuerpo del referente de la cumbia santafesina fue hallado sin vida por familiares directos en el estudio de grabación de la banda, ubicado en la calle Alvear al 4900 de la capital provincial, luego de que perdieran contacto con él tras un control médico al mediodía.

El trágico desenlace ocurre meses después de que el músico anunciara su retiro definitivo de los escenarios en febrero pasado, poniendo fin a más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida. En aquel momento, Camino explicó que la decisión respondía a estrictas recomendaciones médicas tras haber atravesado complicaciones cardíacas —por las cuales recibió nueve stents— y un marcado agotamiento físico.

La noticia fue ratificada por los integrantes de Los Palmeras a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales oficiales, donde despidieron a su líder y pidieron absoluto respeto para atravesar el duelo en la intimidad. Referentes de todo el espectro musical, instituciones deportivas como el Club Atlético Colón, y miles de fanáticos expresaron su dolor en todo el país, despidiendo al creador de himnos populares que llevaron la cumbia santafesina a los escenarios más importantes del mundo.

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