La fuerte respuesta de China Suárez tras su cruce con Wanda Nara: "Soy millonaria..."

Lejos de terminar la disputa entre ambas figuras, la actriz escribió un fuerte descargo después de que la conductora de MasterChef la insultara en un video. Además apuntó hacia la carrera de Nara asegurando que mientras ella "llenaba Gran Rex, otras se hacían famosas poniéndose calzoncillos de hombres casados".

Después de que filtrara un video donde Wanda Nara le dice de todo a la China Suárez , la actriz rompió el silencio y la disputa suma un nuevo capítulo. Mediante un posteo en historias de Instagram, l a China decidió no quedarse callada y apuntó nuevamente contra la conductora de MasterChef: "Soy MILLONARIA, pero en la vida".

La China decidió usar su cuenta de Instagram para compartir un video que se veía a ella de pequeña, en lo que parece una publicidad, donde se lleva un dedo a la boca en señal de silencio. Me río y voy a seguir riendo de una “mujer” que le dice a otra “negra de mierda”, interesada, prostituta y muerta de hambre . Chicos, les puedo caer bien, mal, regular", empezó su descargo.

" Pero yo llenaba gran rex mientras otras se hacían famosas chupando pija y poníendose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos, que tengan un lindo fin de semana! ", sentenció.

En otra historia, con el fondo en negro se explayó más y justificó la forma en que consiguió mantenerse desde sus inicios en la actuación: Y ya quedó obsoleto el “querés ser como ella”. Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches ".

No se pasó inadvertido el comentario hacia la forma en que Wanda Nara cobró notoriedad en los medios durante el inicio de su carrera. " No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, que le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer, es dinero (de sus ex) Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 5 años", siguió.

Por último expresó que “No tenes dignidad” me dice una “mujer” que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

Wanda Nara rompió el silencio sobre el escándalo ocurrido el viernes pasado en la Casa de los Sueños y se refirió al polémico video que salió a la luz en las últimas horas, en el que se la escucha insultar y amenazar a Eugenia “La China” Suárez.

La conductora se comunicó directamente con Primicias Ya, donde dio su versión de los hechos y relató el desesperante momento que, según aseguró, vivió cuando fue a buscar a su hija de 11 años a la casa de Mauro Icardi. “Un video así no es a favor de nadie, es la reacción de una madre desesperada que salió en el momento que me indicaron”, comenzó diciendo sobre las imágenes difundidas.

“Esperé a la orden de que me dijeran: ‘Andá a buscar a tu hija’. Y, así y todo, intenté por todos los medios que sea de una manera pacífica y lo más adecuado para mis hijas”, agregó.

En ese contexto, la empresaria explicó qué fue lo que desencadenó su reacción contra la actriz: “Tengo sangre que corre por mis venas y la verdad que, al ver toda la situación con la que me encontré, al ver a una persona adulta manipular e intentar cambiar las ideas a una menor, ahí sí que no me pude controlar”.