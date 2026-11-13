Una estrella internacional sorprendió al anunciar que fue mamá: no se sabe quién es el padre de su bebé La cantante presentó a su hija recién nacida con un posteo que tomó por sorpresa a la prensa y a sus seguidores, ya que no había confirmado que estuviera en pareja ni esperando un bebé. ¿Qué se sabe hasta ahora? Agregar C5N en









La cantante compartió el anuncio este viernes. X @AvrilLavigne

La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió a fans y medios por igual este viernes al anunciar que fue mamá por primera vez a los 42 años. La noticia no estaba en el radar de nadie, ya que la intérprete de Complicated no había anticipado que su bebé venía en camino y, de hecho, ni siquiera había confirmado que estuviera en pareja.

"Llegó nuestra maldita mini princesa", posteó Lavigne en sus redes sociales, jugando con el apodo de "maldita princesa" (motherfucking princess) que usó en varias de sus canciones. Aunque no mostró la cara de bebé ni dio a conocer su nombre, sí compartió una foto donde la tiene a upa y abrazada contra su pecho.

El misterio por estas horas —más allá de cómo llegó su hija a este mundo, ya que se sabe si la artista llevó adelante el embarazo, subrogó un vientre o la adoptó— es quién es el padre de la niña. El anuncio de Lavigne deja muy claro que no es mamá soltera, sino que formó una familia de tres, como lo demuestra la foto de tres pares de zapatillas arriba de una patineta.

La información fue confirmada a la revista People por un representante de la cantante. "Avril ha estado disfrutando del tiempo con su familia mientras trabajaba en su nuevo álbum y quiere agradecer a los fans todo su cariño", expresó. La artista venía manteniendo un perfil muy bajo; de hecho, este posteo fue el primero en sus redes en más de un año.

Our Mini Fucking Princess has arrived pic.twitter.com/Et58WDo4ln — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) November 13, 2026 Qué se sabe sobre la pareja de Avril Lavigne y el nacimiento de su bebé La intérprete de My Happy Ending siempre fue muy reservada respecto a su vida personal y, en general, todas las relaciones que se le conocieron fueron largas y estables. Estuvo casada dos veces: primero con Deryck Whibley, el cantante de Sum 41, entre 2006 y 2010, y luego con Chad Kroeger, el líder de Nickelback, entre 2013 y 2015.

En 2023, después de separarse del músico Mod Sun —con quien se comprometió, pero no llegó a casarse—, Lavigne salió brevemente con el rapero Tyga, que fue la última pareja que se le conoció en público. En mayo de 2024, durante una entrevista con el podcast Call Her Daddy, aseguró que era "jodidamente genial" en las relaciones, pero no respondió si estaba con alguien. Su última presentación sobre un escenario fue en octubre de 2025, cuando se presentó en Las Vegas junto a Simple Plan en el marco del festival When We Were Young. A comienzos de julio de 2026, distintos medios estadounidenses aseguraron que la cantante fue a la fiesta de casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce, de la que no se filtraron fotos ni videos; su última aparición pública fue a finales de septiembre, para una fiesta de la marca de Paris Hilton.