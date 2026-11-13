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De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

En medio de los preparativos para su casamiento, la cantante y el futbolista compartieron una serie de imágenes de su intimidad con las que enternecieron a sus seguidores.

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

Lejos de los compromisos laborales, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul aprovechan para disfrutar de momentos a solas y en familia. En medio de esta etapa de felicidad, la cantante y el futbolista sorprendieron a sus seguidores al presentar al nuevo integrante de su familia: una adorable mascota que rápidamente se robó todas las miradas y causó furor en las redes sociales.

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.
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En una de las postales más tiernas, se puede ver a la artista posando frente al espejo mientras sostiene en brazos al pequeño perro, de raza Golden Retriever, acompañada por De Paul, quien también se sumó a la foto familiar.

Pero esa no fue la única imagen que enterneció a sus seguidores. En otra de las fotografías, el cachorro aparece recostado sobre una cama, mirando directamente a la cámara de Rodrigo, como si estuviera posando para la ocasión.

Además, la llegada del nuevo integrante de la familia se produce en un momento muy especial para la pareja, que se prepara para dar el "sí" el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz.

Rodrigo de Paul v&iacute;a Instagram.

Rodrigo de Paul vía Instagram.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en generar repercusión en las redes sociales, donde los seguidores de ambos llenaron las publicaciones con mensajes de cariño y buenos deseos.

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Tini Stoessel llegó a un acuerdo económico con su papá

Tras varios meses de tensiones familiares, versiones cruzadas y una fuerte disputa económica que habría afectado a toda la familia, Tini Stoessel habría llegado finalmente a un acuerdo con su entorno familiar para definir cómo se repartirían los bienes y el dinero.

La información fue revelada por el periodista Daniel Ambrosino en Intrusos, quien aseguró que las partes lograron resolver sus diferencias económicas y detalló qué porcentaje del patrimonio le correspondería a cada integrante de la familia. "El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses", afirmó.

Según explicó el periodista, el 70% del patrimonio habría quedado en manos de Tini Stoessel, mientras que el 30% restante se habría distribuido entre su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco. En cuanto a los porcentajes, el empresario se habría quedado con el 15% del patrimonio familiar, mientras que Muzlera habría recibido el 10% y Francisco, el 5% restante.

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