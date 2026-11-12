12 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV borró el último posteo que le dedicó a Argentina: el extraño motivo

El Sumo Pontífice había agradecido al país luego de su convocante visita en la gira sudamericana con un sentido mensaje en el que mencionaba a Francisco. Horas más tarde, decidió eliminar la publicación. ¿Qué pasó?

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El Papa borró el tuit de los dos papas.

El Papa borró el tuit de los "dos papas".

REUTERS/Yara Nardi

El papa León XIV se fue de Argentina luego de una visita que duró tres días y que tuvo momentos muy emocionantes que conmovieron a todos. En su despedida, había publicado un tweet en el que decía que ahora el país tenía “dos papas” en referencia a él y al papa Francisco, pero unas horas más tarde… ¡lo borró!

León XIV junto a Javier Milei. 
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“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió.

Este mensaje emocionó a muchos, quienes compartieron el mensaje y le agradecieron. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, agregó.

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó. Pero horas más tarde, el tweet fue borrado y la historia de Instagram que contenía el mismo texto, también. El supuesto motivo tuvo que ver con una molestia del Vaticano por haberse salido del protocolo, incluso los usurarios lo pusieron en comparación al mensaje dedicado a Uruguay, el cual fue correcto, y coincidieron que no había puesto fitros.

Por el momento, no dieron explicaciones, ni tampoco publicaron otro en su lugar para reemplazar, pero mantener el saludo. Directamente, sus redes sociales quedaron sin saludo al país.

Hasta cuándo se queda el papa León XIV en Sudamérica

El papa León XIV llegó a Perú después de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudamérica, por lo que regresó al país en el que construyó una parte de su trayectoria en la Iglesia Católica. Su estadía se extenderá hasta el lunes y comprenderá una intensa agenda con varios discursos, misas y reuniones.

La estadía en Perú es el último punto del viaje por Sudamérica de León XIV, después de su gira en Uruguay y Argentina, donde fue despedido este miércoles por el presidente Javier Milei tras una histórica misa en Luján a la que asistieron más de tres millones de personas.

El Sumo Pontífice permanecerá en Perú hasta el lunes 16, cuando finalizará su gira en Sudamérica y regresará a Roma para reanudar sus actividades en el Vaticano. Luego, el 18 de noviembre presidirá la tradicional Audiencia General en la Plaza de San Pedro y celebrará la Santa Misa por la Dedicación de la Basílica de San Pedro.

En tanto, el 22 de noviembre encabezará el rezo dominical del Ángelus desde el Palacio Apostólico y el 25 realizará otra Audiencia General. Además, continuará su recuperación después de haber sido intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar en octubre.

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