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La dolorosa interna familiar de Marcos Camino: el dolor de su hija Silvina y el vínculo que nunca pudo formar

Tras la muerte del histórico acordeonista de Los Palmeras, resurgieron las declaraciones de su hija, quien reveló el dolor que le provocó el distanciamiento con su padre y la falta de relación con su nieta.

La historia de Silvina Camino

La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.

En medio de la conmoción que generó la muerte de Marcos Camino, salió a la luz una historia familiar poco conocida. El recordado acordeonista de Los Palmeras tenía una hija llamada Silvina, con quien había perdido todo contacto mucho antes de su fallecimiento.

Con un emotivo mensaje, Los Midachis destacaron el vínculo de amistad que construyeron a lo largo de los años con Marcos Camino.
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La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien recordó que el año pasado la mujer le había contado que fue su padre quien decidió alejarse de ella. Una situación que le provocó mucho dolor, especialmente por su hija Constanza, quien tampoco mantenía un vínculo con su abuelo.

"Sé que ahora es incómodo hablar de esto, pero él siempre fue esquivo tanto con su hija como con su nieta Constanza. Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos, pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él por todo este tema familiar", reveló el periodista tras el velatorio del músico.

Además, agregó: "Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos, que en su momento me contaron cosas tremendas, y ahora, quizás por el momento que se vive, prefieren callar".

Silvina Camino, locutora de Santa Fe.

Silvina Camino, locutora de Santa Fe.

Qué pasó entre Marcos Camino y su hija Silvina Camino

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, Silvina, quien trabaja como locutora en Santa Fe, contó que el distanciamiento comenzó después de que su padre formara una nueva pareja y, según su relato, dejara atrás el vínculo con su familia. "No es nada nuevo esto de un varón que se separa y no tiene relación con la familia. Yo no estoy acostumbrada a mendigar nada", expresó en aquel momento.

Si bien reconoció que la ausencia de su padre le causó mucho dolor, dejó en claro que no estaba dispuesta a insistir para recuperar una relación que él había decidido cortar.

El líder de Los Palmeras tenía 76 años.

El líder de Los Palmeras tenía 76 años.

En otro tramo de la entrevista, Silvina también habló de su hija Constanza, quien creció sin tener contacto con el reconocido músico, aunque siempre estuvo al tanto de su historia familiar.

"No le dice 'abuelo', no lo conoce y dice que no tiene interés", aseguró sobre el vínculo inexistente entre su hija y Marcos Camino.

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