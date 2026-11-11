Midachi despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje y volvió a salir a la luz la historia detrás de "El bombón asesino"

Los humoristas le dedicaron unas sentidas palabras al fundador de Los Palmeras: recordó el vínculo de amistad y música que los unió durante décadas.

Con un emotivo mensaje, Los Midachis destacaron el vínculo de amistad que construyeron a lo largo de los años con Marcos Camino.

La inesperada muerte de Marcos Camino , el recordado fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la movida tropical. En medio de las despedidas de sus seres queridos, los integrantes de Midachi le dedicaron un emotivo mensaje en las redes sociales y recordaron todos los momentos que vivieron junto al artista.

Con una publicación en Instagram, Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato homenajearon al acordeonista, en la que destacaron la amistad que los unía y las experiencias que vivieron a lo largo de estos años. “Hoy, desde MIDACHI, queremos despedir con profunda tristeza a un gran artista, un referente de la música popular y, por sobre todas las cosas, a un querido amigo”, expresaron en el comunicado.

Además, destacaron el vínculo de amistad que construyeron a lo largo de los años: “ Nuestros caminos se cruzaron muchas veces gracias a esta hermosa profesión que elegimos, y siempre nos unieron el humor, la música, el respeto y el afecto sincero ”.

En otro tramo del mensaje, resaltaron el legado musical que dejó el artista y su aporte a la cumbia santafesina. “Con tu acordeón y Los Palmeras hiciste bailar y emocionar a generaciones enteras”, señalaron. “Hasta siempre, querido Marcos. Los amigos nunca se van del todo”, concluyeron.

A pesar de esto, el vínculo que los unía también tiene una historia particular relacionada con uno de los mayores éxitos que tuvo dentro de la cumbia argentina: El bombón asesino, canción que se convirtió en un clásico de la agrupación.

Marcos Camino falleció a los 76 años.

La historia detrás de “El bombón asesino”

Aunque el tema alcanzó una enorme popularidad en la voz de Cacho Deicas, su origen estuvo rodeado de una controversia por los derechos de autor. Tiempo atrás, el Chino Volpato aseguró que la canción había sido compuesta en su casa y que participó de su creación junto a Juan Baena. Sin embargo, sostuvo que este último la registró en SADAIC sin reconocer su participación.

De acuerdo con las declaraciones de Cacho Deicas, los autores de la canción eran Juan Baena, compositor de Coronda, y Volpato. Sin embargo, Baena se presentó públicamente como autor de letra y música del tema y contó que lo escribió en julio de 2003, en el estudio de grabación de Volpato.

En ese sentido, Baena relató que la canción primero fue interpretada por su proyecto Banda Bombón. Más tarde llegó a oídos de Los Palmeras, que la incorporaron a su repertorio.

De qué murió Marcos Camino, histórico miembro de Los Palmeras

El mundo de la música tropical está de luto tras conocerse la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años. El músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe.

Según informó el medio UNO Santa Fe, el cuerpo del músico fue hallado por un familiar directo en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900. Tras el aviso a la Policía, efectivos y personal del servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios locales, Camino se habría quitado la vida, aunque hasta el momento no trascendieron resultados definitivos de la investigación.