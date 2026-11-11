Marcela Baños rompió en llanto al recordar a Marcos Camino tras su inesperada muerte: "Estoy en shock"

La conductora no pudo contener la emoción al despedir al histórico fundador de Los Palmeras, quien fue hallado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe.

Conmoción por la muerte de Marcos Camino: el llanto de Marcela Baños al recordarlo.

El mundo de la música tropical quedó conmocionado por la inesperada muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, quien fue hallado sin vida este martes en su estudio de grabación. En medio de las numerosas despedidas dedicadas al músico santafesino, Marcela Baños se refirió a su fallecimiento y no pudo contener las lágrimas.

La despedida del percusionista de Los Palmeras a Marcos Camino: "Dejaste una huella imborrable"

"Muy tristes, el país está conmocionado. Una banda que ha dado a un país más de 50 años de música y alegrías con su acordeón, que ahora lo lleva su hijo", expresó la conductora de Pasión de sábado.

Luego recordó cuando le tocó conducir un show en el Luna Park: "He tenido la oportunidad de conocerlos y quiero mucho a toda la banda. He compartido muchísimos escenarios con ellos y tuve la oportunidad de hacer un Luna Park donde dos horas y media participé del show con ellos. Yo hacía el chiste de que era una palmerita más donde animábamos a la gente".

En medio de la conmoción y de las investigaciones por la muerte del artista, la conductora puso sobre la mesa la importancia de hablar sobre la salud mental. "No lo puedo creer, todavía estoy en shock. Tenemos que seguir hablando de la salud mental y prevención del suicidio, son temas pendientes todavía en nuestra sociedad", aseveró.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE MARCOS CAMINO, LÍDER DE "LOS PALMERAS" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/aMUKSIMJlI

Al aire de Intrusos, Baños continuó: "En lo personal me pone muy triste, es la primera vez que hablo de esto públicamente y me toca porque yo lo quiero mucho a Marcos y a Cacho lo amo también".

"Me cuesta mucho porque son gente que hace 27 años que comparto la vida con la movida tropical, y me duele mucho este final y no entiendo por qué tomó esa decisión. Donde quiera que esté, que sea feliz", concluyó.

Los Palmeras.

De qué murió Marcos Camino, histórico miembro de Los Palmeras

El mundo de la música tropical está de luto tras conocerse la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años. El músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe.

El líder de Los Palmeras tenía 76 años.

Según informó el medio UNO Santa Fe, el cuerpo del músico fue hallado por un familiar directo en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900. Tras el aviso a la Policía, efectivos y personal del servicio de emergencias acudieron al lugar y constataron su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por medios locales, Camino se habría quitado la vida, aunque hasta el momento no trascendieron resultados definitivos de la investigación.