Dos participantes de Gran Hermano y un baile que enciende más los rumores de romance

Ella está casada y días antes durante un juego propuesto por el Big ambos hermanitos se besaron, pero aseguraron que se trató de un desafío de la casa.

Emanuel y Mariela volvieron a tener un baile más que hot en la noche de fiesta de Gran Hermano.

Los participantes de Gran Hermano volvieron a tener su noche de fiesta y Emanuel Di Giogia y Mariela Prieto volvieron a protagonizar un baile acaramelados donde despertaron rumores de un acercamiento, más que amigos.

Ambos hermanitos vienen de varias semanas donde tiene miradas, chistes y comentarios cómplices donde deja mucha tensión, incluso se dio un beso con Ema, durante una actividad relacionada al mundial : los participantes tenían que representar fotos del festejo del mundial 2022. A ellos les tocó la foto de una pareja besándose arriba de un semáforo y la recrearon sin problemas.

Y también habían tenido otro baile fogoso del que volvieron a protagonizar durante las últimas horas. Bajo al ritmo de la canción En lo oscuro no se ve de DesaKta2: ambos no se sacaban los ojos de encima, meneaban y bailaban muy pegados.

Incluso, el participante tuvo un gesto que no pasó desapercibido durante la performance, ¿con un mensaje especial a Claudio “Turco” García, pareja de Mariela?: durante la frase “su novio no se entera lo bailamos pegapegadito, su novio no se entera, está durmiendo bizcochito”, Ema hizo el gesto con la mano .

Mariela Prieto quedó en envuelta en una gran polémica dentro de Gran Hermano luego de realizar un fuerte descargo sobre su vínculo con Emanuel Di Gioia y su situación sentimental con Claudio “Turco” García.

La bailarina respondió ante las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes pusieron el foco en el beso, el baile y la química que mostró con Emanuel durante las actividades del reality.

“Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada. Estoy en pareja, pero no me casé”, afirmó Mariela, una frase que rápidamente abrió una nueva discusión sobre su historia con el exfutbolista.

Sin embargo, lo que no sabe, por estar aislada dentro del reality, es que el exftubolista confirmó su superación. El Turco aclaró que la situación no comenzó por lo ocurrido dentro del programa, sino que el vínculo ya atravesaba una crisis previa. Según trascendió, ambos estaban distanciados desde diciembre, aunque continuaban teniendo contacto y una relación de acompañamiento.

La periodista Karina Iavícoli contó que habló directamente con él, quien le confirmó la separación. Según explicó la panelista en Infama, el exfutbolista le aseguró que la distancia con Mariela Prieto venía desde hacía meses y que no era consecuencia de lo ocurrido dentro de Gran Hermano. “Mucho antes de Gran Hermano”, habría sido la frase con la que García resumió la situación.