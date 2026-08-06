Se supo cuál fue la compra que rompió la relación entre Luck Ra y La Joaqui La historia de un inmueble y el viaje que terminó en separación son las últimas novedades sobre una de las rupturas más comentadas en el año. Agregar C5N en









Esa compra le generó a Luck Ra la sensación de que la relación avanzaba a un ritmo que no coincidía con sus expectativas. Redes sociales

Yanina Latorre dio a conocer nuevos detalles sobre la separación entre La Joaqui y Luck Ra y apuntó a un episodio concreto como el detonante del quiebre. Se trata de la decisión de la cantante de comprar una casa en la esquina de la vivienda del artista. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", afirmó la conductora.

Según la versión de Latorre, esa compra le generó a Luck Ra la sensación de que la relación avanzaba a un ritmo que no coincidía con sus expectativas. La conductora también contó que el propio cantante comenzó a replantearse el vínculo durante un viaje a Madrid. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, quería ya establecerse", explicó.

El final de la relación tampoco fue fácil. "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta", cerró Latorre, dejando en claro que la ruptura dejó una marca profunda en la cantante.

Redes sociales La confesión de La Joaqui con Rosalía La Joaqui eligió el escenario del tercer show de Rosalía en Buenos Aires para abrir la puerta de su intimidad y contar, frente a miles de fanáticos, cómo Luck Ra decidió terminar la relación. Instalada en el confesionario del show, la argentina comenzó describiendo la intensidad de lo que sintió: "Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami".

Sobre Luck Ra, fue generosa a la hora de retratarlo: "Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo". Y agregó, ante la incredulidad de Rosalía: "Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo".

Redes sociales El momento más esperado de la confesión llegó cuando comentó los detalles de un viaje que ella interpretó como el preludio de una propuesta. "El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió", contó. El cierre fue lapidario: "Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación". Horas antes de esa noche, La Joaqui había lanzado una nueva canción junto a Callejero Fino cuya letra sus seguidores leyeron como una serie de indirectas para su ex. El video fue rodado en un maxikiosco de barrio, con una estética alejada del glamour que contrasta con las referencias a mansiones y Louis Vuitton que aparecen en la letra.