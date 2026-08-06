Fede Bal explicó por qué se alejó de los medios y criticó el uso de la IA: "No hay límites" El actor reflexionó sobre la presión de las redes sociales tras un polémico video con la imagen de su abuelo. Agregar C5N en









Bal expuso su temor hacia el avance desmedido de la inteligencia artificial. Redes sociales

Federico Bal explicó por qué se alejó de los medios después de empezar una relación sentimental con la panelista Evelyn Botto, y reapareció en una entrevista donde criticó el rumbo de la tecnología y el uso de la IA: "Da miedo adónde vamos".

El conductor del Resto del Mundo usó sus redes para aclarar la decisión de tener un mayor recelo con su vida pública, tras el episodio en el que estuvo implicada su familia con la IA. Se trató de un video que usó la imagen de su abuelo fallecido, Alfredo Barbieri, para hacerlo interactuar con su madre, Carmen Barbieri.

Todo ocurrió en el propio programa de la conductora y madre de Bal, cuando el creador de contenido Santiago Balosky presentó la pieza audiovisual. En un principio, la mediática se emocionó, pero el trabajo no cayó bien en el entorno de los famosos.

El actor fijó su posición en Instagram y no dejó lugar para dudas: "Ya sé que al compartirlo le doy luz, likes o lo que sea. Pero esto viene a raíz de que hace unos días subieron un video de mi abuelo (muerto) con mi mamá. A ella le encantó, claro; a mí para nada, y me parece que entra en un terreno donde no hay límites con el uso de imagen". El mediático acompañó la publicación con una foto en blanco y negro, como añorando esos tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Con Carmen (@concarmenok) El debate ético que planteó Fede Bal El hijo de Carmen Barbieri remarcó que está en un momento de "poca actividad en redes sociales, en notas, etcétera" y explicó que se debe a lo que fomentan las redes y el algoritmo. "Parezco un señor mayor hablando, pero por momentos me da un poco de miedo adónde vamos, como sociedad, como medio audiovisual, como todo", lanzó en Instagram.