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Seguí el minuto a minuto: una multitud se reúne en San Cayetano, patrono del pan y el trabajo

Desde muy temprano miles de fieles realizan largas filas para ingresar al santuario, como cada 7 de agosto. A las 13 se espera una concentración en Plaza de Mayo.

- 7 de agosto 2026 - 08:53

Los fieles de San Cayetano.

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Como cada 7 de agosto, miles de fieles realizan la vigilia en el santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers. Desde las 8 comenzó una movilización hacia Plaza de Mayo, a 10 años de la primera peregrinación por “paz, pan, tierra, techo y trabajo”.

La marcha está encabezada por la UTEP (Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos centrales de trabajadores, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma. Una vez enfrente a la Casa Rosada está prevista la lectura de un documento.

En tanto, miles de fieles se congregan en el santuario para agradecerle al santo, como así también para pedir por trabajo. A las 8 el Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva llevará adelante la tradicional bendición de los elementos de trabajo y luego las columnas comenzarán a avanzar a través de la avenida Rivadavia.

García Cuerva bendijo las herramientas de trabajo

El Arzobispo de Buenos Aires, en el marco de la tradicional misa que celebra al patrono, decidió trasladarse a la avenida Rivadavia donde estaban concentradas las organizaciones sociales. Recordó las palabras del Papa Francisco, de que "nadie es desechable", pidió por más y mejor trabajo y por que los argentinos recuperen la paz.

Marcha por San Cayetano: cómo será la organización de las columnas

A la movilización que inició a las 8 de la mañana se suma la UTEP, que avanzará hasta la Parroquia de Francisco, en Flores. Desde las 11 se unirán las columnas de Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero, para marchar en conjunto a Plaza de Mayo.

San Cayetano: mapa de cortes por la movilización

Estas son las intersecciones afectadas por la marcha

  • Avenida Cuzco entre Amadeo Jacques y F. de Viedma.
  • Bueras entre Amadeo Jacques y F. de Viedma.
  • Gana entre Viedma y Av. Juan B. Justo.
  • Pasaje Casco entre Viedma y Amadeo Jacques.
  • Bynon entre Cuzco y Barragá.
  • F. de Viedma entre Cuzco y Madero.
  • Madero entre F. de Viedma y Amadeo Jacques.
  • Gallardo entre vías del FFCC y Fragueiro.
  • Barragán entre Av. Rivadavia y Av. Reservistas Argentinos.
  • Av. Reservistas Argentinos e/ Barragán y vías del FFCC.
  • Barragán e/ Av Juan B. Justo y Avenida Álvarez Jonte.
  • Av. Álvarez Jonte entre Av. Juan B. Justo y Av. Reservistas Argentinos.

En tanto, estarán valladas:

  • Riobamba y Bartolomé Mitre.
  • Hipólito Yrigoyen y Sarandí.
  • Av. Entre Ríos y Alsina.
  • Hipólito Yrigoyen y Solís.
  • Av. Callao y Bartolomé Mitre.
  • Av. Rivadavia y Sarandí.
  • Combate de los Pozos y A. Alsina.

La pérdida de empleo en la era Javier Milei: más de 340 mil personas se quedaron sin trabajo

La festividad de San Cayetano en la era Milei suma, año tras año, miles de fieles que se acercan a pedirle al santo por trabajo. Desde el comienzo del gobierno libertario los datos oficiales son lapidarios: se perdieron más de 340 mil empleos formales, tanto en el sector público como privado, y hubo un fuerte crecimiento de la informalidad y los monotributistas.

El 28 de abril, en la cena de la Fundación Libertad, el Presidente mostró un gráfico que reflejaba un incremento total de 113 mil puestos de trabajo desde el cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, ese mismo cuadro mostraba una enorme caída del empleo registrado (-241 mil puestos de trabajo), y un aumento de 346 mil trabajadores independientes. por lo que las cifras netas de empleo no muestran un escenario de dinamismo laboral sino más bien lo contrario, contracción del sector formal y un incremento del "emprendedurismo de supervivencia".

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