Seguí el minuto a minuto: una multitud se reúne en San Cayetano, patrono del pan y el trabajo

La pérdida de empleo en la era Javier Milei: más de 340 mil personas se quedaron sin trabajo

La festividad de San Cayetano en la era Milei suma, año tras año, miles de fieles que se acercan a pedirle al santo por trabajo. Desde el comienzo del gobierno libertario los datos oficiales son lapidarios: se perdieron más de 340 mil empleos formales, tanto en el sector público como privado, y hubo un fuerte crecimiento de la informalidad y los monotributistas.

Diseño: Camila Rodríguez

El 28 de abril, en la cena de la Fundación Libertad, el Presidente mostró un gráfico que reflejaba un incremento total de 113 mil puestos de trabajo desde el cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, ese mismo cuadro mostraba una enorme caída del empleo registrado (-241 mil puestos de trabajo), y un aumento de 346 mil trabajadores independientes. por lo que las cifras netas de empleo no muestran un escenario de dinamismo laboral sino más bien lo contrario, contracción del sector formal y un incremento del "emprendedurismo de supervivencia".