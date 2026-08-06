El video que complica a Nora Colosimo: aseguran que obligaba a sus nietas a hablar mal de Mauro Icardi Desde un programa de espectáculos aseguraron que existe un video, que ya está en manos de la Justicia, en el que se vería a la madre de la mediática influyendo sobre sus nietas para que hablen mal de su padre. Agregar C5N en









Aseguran que Nora Colosimo influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi.

Desde el programa Puro Show sorprendieron al revelar la existencia de un video que ya estaría en manos de la Justicia y que complica la situación de Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara.

De acuerdo con la información revelada, en el material se puede ver y escuchar a las hijas que la empresaria tuvo con Mauro Icardi en una situación de vulnerabilidad, mientras que su abuela Nora intentaba influenciarlas sobre unos presuntos dichos del futbolista.

Varios integrantes del programa que, según aseguraron, pudieron ver el video, describieron escenas en las que Isabella y Francesca aparecen llorando y discutiendo con su madre y su abuela. "Se ve claramente cómo están siendo manipuladas para hablar en contra de su papá", afirmó Fernanda Iglesias. Sin embargo, desde la producción decidieron no emitir las imágenes al aire.

De acuerdo con el relato de la periodista, en un momento una de las menores grita: "Papá no me hizo nada", mientras Nora intentaba sostener otra versión de los hechos. Según ese testimonio, la abuela le habría respondido: "Él te amenazó", insistiendo para que la niña repitiera esa afirmación.

En #PuroShow estuvieron hablando de un

" supuesto " video o audio que recibieron sobre una de las hijas de Wanda Nara con abuela Nora Colosimo.

Siguen con la exposición de menos y tampoco es comprobable si realmente esto existió.@AnaRosenfeldOk pic.twitter.com/YrWlgceJkl — EN LO PICANTE (@Enlopicante_) August 6, 2026 Nora Colosimo habló con Intrusos: qué dijo Horas más tarde, la madre de Wanda Nara habló sobre el presunto video y negó su existencia. El panelista Camilo García le consultó: "Fernanda Iglesias dijo que había visto un video donde las nenas estaban en una situación muy vulnerable, a los gritos, llorando, y que discutían con vos. Como que vos les decías que hablaran mal del padre. Como que querías manipular de alguna forma el pensamiento de las niñas".