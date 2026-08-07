Fuerte cruce en las grabaciones de PH: Podemos Hablar: dos invitadas se dijeron de todo

Una nueva temporada del ciclo de entrevistas quedó envuelta en rumores tras un inesperado momento ocurrido durante la primera grabación.

La vuelta de PH: Podemos Hablar a la pantalla de Telefe comenzó con una fuerte polémica incluso antes de su estreno. Durante la grabación del primer programa de la nueva temporada se habría producido un tenso momento entre dos de las figuras convocadas: Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre .

Según trascendió en un programa de espectáculos, ambas protagonizaron un cara a cara con reclamos pendientes , en medio de una emisión que promete volver a instalar al ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff en el centro de la conversación televisiva.

La grabación del regreso de PH, Podemos Hablar tuvo como protagonistas, además de Pampita y Yanina Latorre, a Martín Cirio , La Joaqui y Diego Leuco , quienes participaron del primer encuentro de esta nueva etapa del histórico formato producido por Kuarzo . El programa, reconocido por generar momentos de confesiones, debates y cruces entre sus invitados, habría vivido en esta oportunidad una situación de alta tensión detrás de cámaras y frente al equipo de producción.

De acuerdo con lo informado por el periodista Alejandro Guatti en Intrusos, “ hubo un enfrentamiento entre Pampita y Yanina Latorre, hubo un tenso cara a cara con reclamos con cosas que han pasado antes ”. La versión fue ampliada por Marcela Tauro , quien deslizó que el conflicto podría estar relacionado con cuestiones personales vinculadas a la separación de Pampita con Martín Pepa , mientras que sus compañeros del ciclo televisivo analizaron el alcance del intercambio entre ambas figuras.

La información también fue comentada por Adrián Pallares , quien aseguró que “Pampita es muy reclamadora” y mencionó que la modelo habría llevado un fuerte planteo al encuentro. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron imágenes ni declaraciones públicas de las protagonistas sobre el supuesto cruce, por lo que los detalles permanecen dentro del terreno de las versiones periodísticas surgidas luego de la grabación.

Yanina Latorre y Pampita tuvieron un fuerte cruce en la grabación de PH.

Cuándo es el regreso de PH: Podemos Hablar a Telefe

El regreso de PH: Podemos Hablar ya tiene fecha confirmada y marcará el retorno de Andy Kusnetzoff al prime time de los sábados de Telefe. Según la información difundida sobre la nueva temporada, el ciclo volverá este sábado 8 de agosto de desde las 21.30, con una nueva edición del clásico punto de encuentro, donde cinco invitados compartirán historias personales, recuerdos y opiniones sobre distintos temas de actualidad.

Para este esperado regreso, la producción confirmó una mesa inicial integrada por personalidades de diferentes ámbitos: Martín Cirio, reconocido creador de contenido; Yanina Latorre, periodista y panelista; Carolina “Pampita” Ardohain, modelo y conductora; La Joaqui, cantante argentina; y Diego Leuco, periodista y conductor. La combinación de perfiles anticipa un programa con posibles debates, confesiones y momentos virales, una característica que acompañó históricamente al formato.

La nueva temporada de PH: Podemos Hablar llega en un contexto donde los programas de entrevistas buscan recuperar protagonismo dentro de la televisión abierta argentina. Andy Kusnetzoff había hablado meses atrás sobre la posibilidad del regreso del ciclo y destacó que el formato seguía teniendo vigencia por su capacidad para generar conversaciones profundas y momentos inesperados. “Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno”, había expresado el conductor al referirse a la continuidad del proyecto.