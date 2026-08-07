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Revelaron un nuevo parte sobre la salud de una figura de Telefe: "No obtuvimos el resultado que esperábamos"

La influencer continúa bajo tratamiento médico mientras los especialistas ajustan su estrategia de recuperación. Su pareja se sumó a la ola de mensajes para agradecer el acompañamiento del público.

Su recuento de plaquetas volvió a bajar.

Su recuento de plaquetas volvió a bajar.

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano 2023, confirmó que deberá permanecer internada luego de que sus últimos estudios médicos no arrojaran los resultados esperados por el equipo que la asiste. A través de sus redes sociales, la influencer contó que su recuento de plaquetas volvió a bajar, lo que obligó a los profesionales a modificar la estrategia de tratamiento y postergar el alta médica.

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Desde la habitación del sanatorio donde continúa internada, la influencer compartió una historia de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su evolución de salud: "Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada".

Además, aprovechó el mensaje para agradecer el acompañamiento recibido durante todo este proceso: "Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan. Gracias de corazón por tanto cariño".

La exparticipante del reality permanece internada desde hace 10 días, luego de que un análisis de rutina detectara un nivel extremadamente bajo de plaquetas, un valor fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Días atrás, la propia Denisse había contado que sus plaquetas habían llegado a descender hasta las 6.000 unidades, una cifra muy por debajo de los parámetros considerados normales, que oscilan entre 150.000 y 450.000.

Hasta el momento, los médicos continúan realizando estudios para determinar el origen del problema y lograr estabilizar sus valores antes de otorgarle el alta médica. La joven describió el impacto de recibir este diagnóstico como un "susto grande", remarcando la incertidumbre que atravesó desde el primer momento en que se conocieron los resultados alterados de su análisis de rutina.

El mensaje de Bautista Mascia por Denisse González

En medio de la preocupación generada por la recaída en el estado de salud de su pareja, Bautista Mascia, excampeón de Gran Hermano, publicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de los seguidores de ambos. "Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", expresó el cantante desde su cuenta de X.

El exparticipante de Gran Hermano también comentó cómo atraviesan juntos este difícil momento como pareja, remarcando el apoyo mutuo que se brindan día a día: "Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también".

Junto a su mensaje, el excampeón del reality compartió imágenes de los distintos regalos que enviaron los seguidores de la pareja durante este período de internación, y realizó un pedido especial a su comunidad: "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse".

El respaldo del público se transformó en un sostén importante para ambos durante estas semanas de incertidumbre, dando cuenta del fuerte vínculo que la pareja mantiene con sus seguidores en medio de este delicado momento de salud.

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