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Se la jugó: Antonela Roccuzzo se posicionó en contra de la Ley de Tierras

La modelo se sumó a los famosos que opinaron sobre el proyecto del Gobierno y utilizó sus redes sociales para dejar en claro qué piensa.

Antonela habló sobre la ley de tierras. 

Antonela habló sobre la ley de tierras. 

Redes sociales

La empresaria y modelo Antonela Roccuzzo decidió mostrar su postura respecto a la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno, la cual se debate en el Senado el jueves por la tarde. Es la primera vez que alguien de la familia Messi opina sobre esto o un tema político más allá de las Malvinas.

Roccuzzo demostró que la supuesta rivalidad no existe cuando se trata de empatía y respeto.
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El gesto de Antonela se dio en las redes sociales, ya que vive lejos y no es mediática, por lo que tampoco sale a hablar en ningún medio. Fue Diego Leuco el que habló en Luzu TV sobre el tema y se posicionó en contra. Esto lo recortaron desde el medio Mundofamososok y lo publicaron.

A este clip, fue que Antonela le dio “me gusta” para avalar lo que dice el conductor. “Despertó mucha alarma porque esto no pasa en ningún país del mundo. Los países más desarrollados también tienen políticas que protegen sus tierras. Que no vuelva una ley que permita comprar tierras sin criterio”.

Fue a esta opinión y explicación que la modelo se manifestó. Los comentarios aplauden a Leuco por su forma de explicarlo y por su posición. Lionel Messi, por su parte, se llamó a silencio.

Antonela Roccuzzo apoyó a Georgina Rodríguez ante las críticas a su cuerpo: el contundente gesto en redes

Luego de que Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo, fuera el centro de duros comentarios sobre su cuerpo durante las vacaciones, Antonela Roccuzzo salió a defenderla de los violentos en redes.

Rodríguez decidió romper el silencio sobre los cuerpos reales, la maternidad y el peso a través del tiempo, luego de que se viralizaron fotos suyas en traje de baño en un yate. "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", dijo la influencer.

La modelo reveló lo mal que le cayeron las críticas al jugador de Al-Nassr: "Le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'. Y él me respondió: 'Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres: una mujer perfecta, madre, buena persona y exitosa. ¿Qué más quieres?'".

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