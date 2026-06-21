Yanina Latorre fulminó a una ex Gran Hermano: "Lo engrampaste" La conductora fue muy dura con la exhermanita luego de publicar un video en el que aparece llorando y haciendo una reflexión sobre lo que le tocó vivir. “No es para llorar”, lanzó enfurecida la comunicadora. Agregar C5N en









“Estabas en la casa, sos famosa, te quieren las marcas. No es para llorar”, la criticó.

El tan esperado Mundial 2026 ya está disputándose y logró el cruce menos esperado: Yanina Latorre fulminó a la ex Gran Hermano, Daniela Celis, por una insólita reflexión que hizo la exparticipante del reality. ¿Qué pasó?

Luego del debut de la Selección argentina, Pestañela recurrió a sus redes sociales para hablar con sus seguidores y entre gritos y ganas de llorar, indicó: “Hace ocho años, literalmente hace ocho años que no vivimos un Mundial en la calle nosotros. El último fue encerrados en una casa hace cuatro años, que salimos campeones del mundo”.

“Veíamos el Mundial en una televisión con los otros chicos y se terminaba el partido, la televisión se apagaba y seguíamos nuestra vida real limpiando la casa o haciendo lo que hacíamos en el juego. Se terminaba el festejo”, agregó en su descargo.

En esa línea, la conductora no la perdonó y se quejó por sus dichos y la trató como “la boluda del día”. “¿De qué habla? ¿Es para esto? Aparte no se le cae una lágrima, no se le corre el rimel”, indicó durante su programa de stream en El Observador.

“Gracias al reality te hiciste conocida y estás acá diciendo estas pelotudeces. Dejate de joder. Es una boluda. No se le caía ninguna lágrima. Se quieren viralizar”, lanzó y enojada indicó: “Otra cosa, estabas en la casa de Gran Hermano, te engrampaste al tipo, es el padre de tus hijas, sos famosa, tenés un programa de streaming, te quieren las marcas…no es para llorar. Es una reflexión muy pelotuda”.