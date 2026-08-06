La hermana de Thiago Medina oficializó la relación con Ana Mabel, a quien se refería como "amiga" en otra publicación. "Podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos", celebró la influencer.

La participante de Cuestión de Peso Camila Deniz presentó en Instagram a su novia, Ana Mabel, con una declaración romántica y celebró su relación. "Por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos", afirmó Camilota en la descripción de las fotos de ellas dos en la cama.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

" Ya no hay miedo; solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano", afirmó la influencer y agregó: "Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento".

Camilota concluyó: "Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos". Su novia le respondió en una historia: "Te amo, que opinen, acá estamos", porque los comentarios de la publicación de la hermana del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, se llenaron de críticas y odio.

La publicación de Camilota en la que presentó a su novia.

Hace un mes había compartido un "día hermoso de masajes, champaña y amigas" junto a Ana Mabel en un hotel donde realizaron una producción de fotos eróticas para vender online. El mismo día, en otra publicación, apuntó contra quien "habla y opina sin saber" en redes sociales.

"Piensan que por ser gorda no puedo mostrar a la mujer que amo o ser feliz. Pero la realidad es otra: soy feliz, me siento amada y no necesito la aprobación de nadie para vivir mi historia", había adelantado a principios de julio, pero recién este jueves oficializó el noviazgo de forma pública.

Camilota reveló cuánto ganó con su contenido erótico en dos días

La participante de Cuestión de Peso pasó por un programa de streaming y, lejos de esquivar las preguntas la venta de imágenes eróticas, respondió sin titubear cuánto ganó en dos días: "En 48 horas facturé dos palos". Entusiasmada, reveló lo que le pidieron que haga a cambio de 500 dólares: un hombre se contactó con ella para besarle las tetas.

En ese sentido, la mujer que la empujó a comenzar a vender sus fotos y su sexualidad aseguró que el desembarco de Camilota en la plataforma es un rotundo éxito. "Está en el top 8 mundial de Only Fans, la rompió", contó.

Como introducción y para que su contenido se vuelva más irresistible, una de sus primeras ofertas en la plataforma donde vende producciones audiovisuales es sexo oral "bien rico". "Mande 100 (dólares) le envío un video con un hombre o con una mujer", publicó.

La suscripción a su contenido erótico cuesta 16 dólares, contiene acceso total y la oportunidad de mantener una conversación privada con Camilota.