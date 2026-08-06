IR A
IR A

Martín Cirio discutió con el encargado del edificio y su actitud causó indignación: "No me jodan"

Todo ocurrió mientras el streamer estaba transmitiendo en Twitch y tuvo un cruce en vivo con el encargado del edificio donde vive. Varios de sus seguidores criticaron su actitud.

Martín Cirio y una actitud que le valió varias criticas. 

Martín Cirio y una actitud que le valió varias criticas. 

Redes sociales

Martín Cirio quedó en el centro de las críticas tras protagonizar un tenso ida y vuelta con el encargado de su edificio mientras realizaba una transmisión en vivo. En redes sociales, los usuarios no lo perdonaron y cuestionaron su actitud, pero el influencer respondió con dureza: "No me jodan".

Lali es una recurrente a mostrar su opinión a diferencia de Emilia Mernes que esta vez alzó su voz.
Te puede interesar:

Ley de Tierras: desde Emilia Mernes hasta Lali Espósito, qué famosos se pronunciaron en contra del proyecto

El conflicto comenzó cuando el encargado lo llamó para consultarle si podía correr su vehículo, ya que el electricista estaba haciendo unos arreglos en el complejo. "Necesitaría que corras el coche 20 minutos, media hora, porque se quemó un tubo de luz, y capaz cae algo arriba de tu coche y te lo dañamos", se podía escuchar por el altavoz.

Cirio respondió que en ese momento era imposible porque estaba trabajando y el encargado, con cierta ironía y sin muchas opciones, le dijo: "Lo hacemos otro día. No te hagas problema. En otro momento te llamo".

Apenas cortó la llamada, el streamer respondió a la cámara enojado: "¿Cómo voy a ir ahora a mover el auto? No voy a bajar ahora, estoy en el medio del stream", aseveró.

Martin Cirio discutió en vivo con el encargado del edificio.

Martin Cirio discutió en vivo con el encargado del edificio.

Las duras críticas por parte de los seguidores de Martín Cirio

El streamer no esperaba la respuesta del chat: la mala actitud que tuvo le valió varias críticas por parte de los usuarios que estaban siguiendo el vivo. "No me digan 'no seas malo'. Estoy en el medio del laburo, no voy a pausar en el medio del stream", se justificó. Ante la insistencia de sus propios fans, redobló la apuesta: "No los estoy ignorando, pero esto pasa muy seguido. No voy a bajar ahora, no me jodan". Como los pedidos no cesaron, cortó la transmisión en vivo.

El video se volvió viral y generó indignación en las redes sociales: los usuarios no lo perdonaron. "No le costaba nada, tampoco que está trabajando en un central nuclear"; "Culpa de todos ustedes que le subieron el ego a este y se cree que es Susana Giménez"; "Tiene la libertad de decirles a sus seguidores 'bánquenme cinco minutos y vuelvo', mientras que el encargado y el electricista, no", aseveraron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas