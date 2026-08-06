Martín Cirio discutió con el encargado del edificio y su actitud causó indignación: "No me jodan" Todo ocurrió mientras el streamer estaba transmitiendo en Twitch y tuvo un cruce en vivo con el encargado del edificio donde vive. Varios de sus seguidores criticaron su actitud. Agregar C5N en









Martín Cirio y una actitud que le valió varias criticas. Redes sociales

Martín Cirio quedó en el centro de las críticas tras protagonizar un tenso ida y vuelta con el encargado de su edificio mientras realizaba una transmisión en vivo. En redes sociales, los usuarios no lo perdonaron y cuestionaron su actitud, pero el influencer respondió con dureza: "No me jodan".

El conflicto comenzó cuando el encargado lo llamó para consultarle si podía correr su vehículo, ya que el electricista estaba haciendo unos arreglos en el complejo. "Necesitaría que corras el coche 20 minutos, media hora, porque se quemó un tubo de luz, y capaz cae algo arriba de tu coche y te lo dañamos", se podía escuchar por el altavoz.

Cirio respondió que en ese momento era imposible porque estaba trabajando y el encargado, con cierta ironía y sin muchas opciones, le dijo: "Lo hacemos otro día. No te hagas problema. En otro momento te llamo".

Apenas cortó la llamada, el streamer respondió a la cámara enojado: "¿Cómo voy a ir ahora a mover el auto? No voy a bajar ahora, estoy en el medio del stream", aseveró.

Martin Cirio discutió en vivo con el encargado del edificio. Las duras críticas por parte de los seguidores de Martín Cirio El streamer no esperaba la respuesta del chat: la mala actitud que tuvo le valió varias críticas por parte de los usuarios que estaban siguiendo el vivo. "No me digan 'no seas malo'. Estoy en el medio del laburo, no voy a pausar en el medio del stream", se justificó. Ante la insistencia de sus propios fans, redobló la apuesta: "No los estoy ignorando, pero esto pasa muy seguido. No voy a bajar ahora, no me jodan". Como los pedidos no cesaron, cortó la transmisión en vivo.