Javier Milei llegó a Colombia: participará de la asunción de Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei participará de la ceremonia de investidura del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y ya se encuentra en Cali. Allí tendrá reuniones y recibirá una distinción en la Sede de la Cámara de Comercio previo a la asunción que se dará cerca de las 17.
El mandatario argentino busca fortalecer los lazos regionales con el país y viajó en compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La actividad oficial comenzará a las 11:30 horario argentino con un encuentro bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.
Luego estará en el encuentro con el presidente electo de la República de Colombia, Abelardo, con Karina Milei y Pablo Quirno. Más tarde, recibirá el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio.
Por último, a las 17 participará de la ceremonia de la juramentación y toma de posesión del presidente electo. Y, cerca de las 4:30 del sábado, Milei partirá desde Cali con destino a Buenos Aires, tras haber estado en Ecuador en los últimos días.
Javier Milei firmó acuerdos comerciales con Daniel Noboa para reforzar la relación con Ecuador
El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Quito con su par de Ecuador, Daniel Noboa, para fortalecer su liderazgo regional en medio del conflicto diplomático con Brasil y firmar una serie de acuerdos comerciales en el marco de la relación entre ambos países.
La visita de Milei a Ecuador estuvo marcada por una serie de firmas de acuerdos comerciales, que incluyen el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, el Acuerdo de Servicios Aéreos, el Tratado de Extradición, el Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear, la Declaración Conjunta sobre Pesca INDNR y el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa.
La visita del Presidente se llevó adelante en medio de la tensión con Brasil, después de que el gobierno de Lula da Silva ordenara retirar al embajador Julio Bitelli y redujera al mínimo la relación diplomática al nivel de encargado de negocios por "las reiteradas agresiones de Milei".