7 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de agosto

El oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación. El tipo de cambio inició agosto con cierta inestabilidad.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación en una semana con racha alcista El tipo de cambio había cerrado julio con un suba acumulada de $10, mes donde el Gobierno recibió el respaldo del modelo económico con la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La divisa se mantuvo por encima de $1.500.
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El miércoles se registró la sexta jornada consecutiva de compra de divisas y logró superar los u$s50.000 millones en reservas internacionales brutas. Con un saldo de u$s50.059 millones, las tenencias alcanzaron su punto máximo en lo que va de la gestión de Javier Milei y se posicionaron en el nivel más elevado desde septiembre de 2019.

El salto diario de u$s417 millones no respondió exclusivamente a la intervención directa en el mercado de cambios, dado que el organismo adquirió apenas u$s8 millones en la jornada bursátil. Según explicó Ámbito, el factor determinante para quebrar el techo de los 50.000 millones fue la fuerte suba de la cotización del oro, cuya valorización internacional potenció el stock total de divisas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.499,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.976.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.559,42 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.520,28.

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