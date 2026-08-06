Marta Fort tiene un nuevo amor gracias a su concurso para conseguir novio: quién es

La heredera de Ricardo Fort reveló todo en vivo durante el programa de José María Listorti, con quien trabaja en un canal de streaming.

Marta Fort contó que está saliendo con un joven al que conoció por el concurso que había lanzado meses atrás para encontrar un novio . Todo salió a la luz cuando José María Listorti le preguntó en vivo sobre su reciente viaje a Disney. "Yo les voy a decir que el concurso se pasó de las manos, chicos", empezó diciendo entre risas.

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"¡Pará, pará! ¿Con alguien del concurso te fuiste? ¿Con el que nosotros dedujimos que era?", preguntó Listorti. "Sí", respondió Martita sin tapujos. Frente a la sorpresiva anécdota, el conductor quiso saber más: "¿Pero estás noviando? ¿Estás chongueando? ¿Qué onda con ese pibe?", consultó.

Si bien aclaró que todavía no hay una relación formal, la joven heredera detalló cómo arrancó el vínculo entre ellos. "No somos novios. Pero bueno, nada..", lanzó, dejando más preguntas que respuestas.

Con respecto al joven, Marta contó que se llama Juan Manuel y reveló quién dio el primer paso. "Él me escribe antes de viajar porque me dice: 'Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos'. Yo le dije: 'Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami'".

Luego del primer encuentro, el vínculo entre Marta Fort y Juan Manuel continuó avanzando. Según contó la influencer, él decidió viajar hasta Miami para volver a verla y compartir unos días juntos. "Cuestión que me dice: 'Bueno, si vas a Miami, ¿nos vemos?'. Llegó pocos días después que yo a Miami, de ahí nos vimos y cuando terminé de grabar todo dije: 'Bueno, nada, antes de irme me voy de vacaciones con él'. ¡Y él aceptó!", relató.

Ante la pregunta de José María Listorti sobre quién se había hecho cargo del viaje, explicó que Juan Manuel pagó gran parte de las vacaciones y que su madrina, Marisa, también quiso tener un gesto con ellos. "Él me garpó el resto del viaje y después a Marisa, mi madrina, le cayó tan bien, que le dijo: 'Che, te regalo un viaje'. O sea, le regaló un viaje a Las Vegas", contó.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Pero el viaje no quedó solamente en Miami. La pareja también recorrió otros destinos y hasta hicieron un largo trayecto en auto. Según reveló Marta en el programa, Juan Manuel fue quien estuvo al volante durante las 16 horas de viaje. "En el primer tramo por Atlanta fuimos en auto y yo dije: 'Yo no te manejo ni en ped... 16 horas'. Y me lo manejó él", recordó entre risas.

De esta manera, lo que comenzó como una broma para Marta terminó convirtiéndose en algo más. Tras conocerse, ambos siguieron frecuentándose y compartieron distintos viajes juntos. Pese a que el vínculo avanza, por el momento prefieren seguir conociéndose sin ponerle un título a la relación.