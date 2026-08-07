Las claves de la educación de Mirko, el hijo de Marley: alemán, arte y tecnología El hijo del conductor asiste a una institución alemana de la Provincia de Buenos Aires, reconocida por su perfil internacional y la combinación de disciplinas académicas y extracurriculares. Agregar C5N en









La elección del conductor se enfoca en una propuesta pedagógica lejos de los métodos tradicionales. Redes sociales

La educación de las figuras públicas suele llamar la atención del público, y especialmente el caso de Mirko, el hijo de Marley, que tiene 5,5 millones de seguidores, en la cuenta que administra su padre en Instagram. El primogénito del famoso asiste a laGoethe-Schule, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro.

En este caso llamó la atención la formación que eligió el conductor de Telefe, de 8 años, en un colegio de perfil internacional, y tradición alemana que combina la enseñanza multilingüe con tecnologías, ciencias y arte, desde una edad temprana.

Más allá de la exposición mediática, la prioridad que eligió el famoso para el menor que nació de un vientre subrogado en Estados Unidos, y está en ofrecer un sistema educativo innovador, diferente del método tradicional.

Redes sociales Mirko aprende tres idiomas, que son inglés, alemán y español, lo que se da desde el nivel inicial y de forma progresiva, a la vez que se relaciona con otras disciplinas como la ciencia y la tecnología. La institución busca fomentar el pensamiento crítico y la creatividad.

Redes sociales Actividades extracurriculares y proyección internacional Entre la oferta de la institución adonde va Mirko, hay talleres de música, teatro y deportes que complementan la currícula tradicional para que los alumnos puedan desarrollar sus intereses personales y ejercitar el trabajo en equipo. Otro plus, son los convenios con programas internacionales para acceder a intercambios con otras escuelas de diferentes partes del mundo.