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Las claves de la educación de Mirko, el hijo de Marley: alemán, arte y tecnología

El hijo del conductor asiste a una institución alemana de la Provincia de Buenos Aires, reconocida por su perfil internacional y la combinación de disciplinas académicas y extracurriculares.

La elección del conductor se enfoca en una propuesta pedagógica lejos de los métodos tradicionales.

La elección del conductor se enfoca en una propuesta pedagógica lejos de los métodos tradicionales.

Redes sociales

La educación de las figuras públicas suele llamar la atención del público, y especialmente el caso de Mirko, el hijo de Marley, que tiene 5,5 millones de seguidores, en la cuenta que administra su padre en Instagram. El primogénito del famoso asiste a laGoethe-Schule, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro.

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En este caso llamó la atención la formación que eligió el conductor de Telefe, de 8 años, en un colegio de perfil internacional, y tradición alemana que combina la enseñanza multilingüe con tecnologías, ciencias y arte, desde una edad temprana.

Más allá de la exposición mediática, la prioridad que eligió el famoso para el menor que nació de un vientre subrogado en Estados Unidos, y está en ofrecer un sistema educativo innovador, diferente del método tradicional.

Mirko aprende tres idiomas, que son inglés, alemán y español, lo que se da desde el nivel inicial y de forma progresiva, a la vez que se relaciona con otras disciplinas como la ciencia y la tecnología. La institución busca fomentar el pensamiento crítico y la creatividad.

Actividades extracurriculares y proyección internacional

Entre la oferta de la institución adonde va Mirko, hay talleres de música, teatro y deportes que complementan la currícula tradicional para que los alumnos puedan desarrollar sus intereses personales y ejercitar el trabajo en equipo. Otro plus, son los convenios con programas internacionales para acceder a intercambios con otras escuelas de diferentes partes del mundo.

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La breve historia de Mirko, en los medios

Mirko Wiebe nació el 27 de octubre de 2017 en Los Ángeles, Estados Unidos, mediante el método de subrogación de vientre, y desde ese momento, su padre, el conducor Alejandro "Marley" Wiebe, compartió cada paso de su vida en redes sociales y televisión.

Enseguida se convirtió en el bebé más famoso de Argentina, logrando un récord Guinness por ser el niño más viajado del mundo a corta edad tras recorrer decenas de países para el programa Por el mundo. En su perfil de Instagram aparece junto a famosos como Diego Maradona, Lionel Messi y Barak Obama, en una cuenta oficial administrada por su padre.

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