La industria rebotó en junio, pero acumula una caída del 2,2% en el semestre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó una variación interanual del 2% respeto junio del 2025 y un crecimiento del 0.9%, respecto a mayo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informó este viernes que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) tuvo un rebote de su actividad en junio , aunque no alcanzó para revertir la caída semestral , que llega al 2,2%. El detalle marca que la recuperación en el sexto mes del año se dio tanto a nivel interanual (2.0%), como en su medición respecto a mayo (0,9%).

Nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en Alimentos y bebidas, 6,2%; Sustancias y productos químicos, 11,0%; Industrias metálicas básicas, 11,8%; Madera, papel, edición e impresión, 8,4%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 3,4%; Productos de metal, 3,6%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 3,4%; Otro equipo de transporte, 7,2%; y Productos de tabaco, 0,4%.

Por otra parte, se observaron caídas en Maquinaria y equipo, 16,8%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 25,3%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 8,4%; Productos minerales no metálicos, 7,2% ; Productos textiles, 15,9%; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 3,5%; y Productos de caucho y plástico, 2,9%.

Por su parte, la división correspondiente a alimentos y bebidas mostró, en junio, una suba interanual de 6,2%. La principal incidencia positiva se observa en la elaboración de otros productos alimenticios, que registra en el mismo mes una crecimiento del 24,3%.

En el sexto ciclo del año se registró un aumento en el volumen de ventas, en comparación con el mismo ciclo del año anterior, de condimentos, aderezos y salsas, de productos de copetín, y de productos concentrados para bebidas. Por otro lado, se observó una mayor elaboración de pescado y productos de pescado, debido principalmente a un aumento en la captura de langostinos.

Luis Caputo tildó de "tarados" a los sectores de la oposición que "hablan de la industria"

Durante la semana, el ministro de Economía había cruzado a los detractores del modelo económico, a quienes llamó "tarados", y refutó la premisa de que el avance del agro y la energía perjudica al sector manufacturero. Lo hizo durante una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, que se realizó este miércoles en el Hotel Sheraton.

Caputo apuntó contra las gestiones anteriores y desmintió un supuesto éxito. "Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario", aseguró Caputo.

"La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria...", agregó.

Para el ministro, los ciudadanos financiaron esos beneficios a través de precios altos e irreales. "Lo único que creía en el modelo anterior son los servicios públicos, que no es otro caso que el reflejo del déficit; regalábamos la energía", planteó.