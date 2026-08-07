Video: la conmovedora reaparición de Bruce Willis que emocionó a los fanáticos El actor de Hollywood fue captado en una de sus pocas salidas después que fue diagnosticado de demencia frontotemporal en 2023. Agregar C5N en









La foto del actor en una iglesia generó una ola de apoyo en redes sociales. Redes sociales

Bruce Willis fue fotografiado en unas de las escasas salidas que hace en su vidad diaria, luego de que su familia hizo pública su enfermedad. El video no tardó en hacerse viral en redes en pocos minutos.

El actor de Hollywood fue captado saliendo de la iglesia de Forest Lawn, en Los Ángeles, luego de alejarse de los escenarios debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal, en febrero de 2023.

El protagonsita de clásicos como Duro de matar y Sexto sentido se veía tranquilo, rodeado por sus seres queridos y una asistente personal con ropa deportiva y gorro.

En una de sus contadas salidas públicas desde que se confirmó su diagnóstico de demencia frontotemporal, Bruce Willis fue visto saliendo de la iglesia Forest Lawn. El querido actor se mantiene alejado de los reflectores, enfocado en una rutina tranquila y rodeado del amor… pic.twitter.com/ps9vVtzziM — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 7, 2026 A sus 70 años, el exmarido de Demi Moore se vuelve noticia en cada nueva aparición, conmueve a toda la industria del cine y a los millones de seguidores, recordado como una de los máximos referentes del cine de acción de los años 80 y 90.

La esposa Willis, Emma Heming, creó el Fondo Emma y Bruce Willis para la Investigación de la Demencia y el Apoyo a los Cuidadores en marzo de 2026 durante un evento benéfico de la Asociación de Degeneración Frontotemporal (AFTD).