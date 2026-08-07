IR A
IR A

Video: la conmovedora reaparición de Bruce Willis que emocionó a los fanáticos

El actor de Hollywood fue captado en una de sus pocas salidas después que fue diagnosticado de demencia frontotemporal en 2023.

La foto del actor en una iglesia generó una ola de apoyo en redes sociales.

La foto del actor en una iglesia generó una ola de apoyo en redes sociales.

Redes sociales

Bruce Willis fue fotografiado en unas de las escasas salidas que hace en su vidad diaria, luego de que su familia hizo pública su enfermedad. El video no tardó en hacerse viral en redes en pocos minutos.

Salió a la luz el motivo médico por el que Juanicar dejó el reality.
Te puede interesar:

Conmoción en Gran Hermano: revelan el verdadero estado de salud de la mamá de Juanicar

El actor de Hollywood fue captado saliendo de la iglesia de Forest Lawn, en Los Ángeles, luego de alejarse de los escenarios debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal, en febrero de 2023.

El protagonsita de clásicos como Duro de matar y Sexto sentido se veía tranquilo, rodeado por sus seres queridos y una asistente personal con ropa deportiva y gorro.

A sus 70 años, el exmarido de Demi Moore se vuelve noticia en cada nueva aparición, conmueve a toda la industria del cine y a los millones de seguidores, recordado como una de los máximos referentes del cine de acción de los años 80 y 90.

La esposa Willis, Emma Heming, creó el Fondo Emma y Bruce Willis para la Investigación de la Demencia y el Apoyo a los Cuidadores en marzo de 2026 durante un evento benéfico de la Asociación de Degeneración Frontotemporal (AFTD).

Cuál es el estado de salud de Bruce Willis

Bruce Willis ya no vive en la casa familiar con su esposa y sus hijas menores. Debido al avanzado estado de su demencia frontotemporal, fue trasladado a un hogar de cuidados especializados de una sola planta, donde reside bajo la asistencia permanente de un equipo de cuidadoras profesionales las 24 horas del día.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Murio a los 51 años.

Murió Leandro Rud, emblemático representante de modelos

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

últimas noticias

Murio a los 51 años.

Murió Leandro Rud, emblemático representante de modelos

Hace 36 minutos
La foto del actor en una iglesia generó una ola de apoyo en redes sociales.

Video: la conmovedora reaparición de Bruce Willis que emocionó a los fanáticos

Hace 1 hora
Vuelve PH: Podemos Hablar a Telefe con Andy Kusnetzoff como conductor.

Fuerte cruce en las grabaciones de PH: Podemos Hablar: dos invitadas se dijeron de todo

Hace 1 hora
La elección del conductor se enfoca en una propuesta pedagógica lejos de los métodos tradicionales.

Las claves de la educación de Mirko, el hijo de Marley: alemán, arte y tecnología

Hace 1 hora
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento del 4,0% respecto al mismo mes del año anterior.

La construcción no encuentra piso: registró su cuarta baja en lo que va del año

Hace 1 hora