El sorpresivo vuelco en la encuesta de Gran Hermano: quién es ahora el candidato a irse

Este domingo los participantes tendrán otra oportunidad para convencer a los televidentes de que lo salven. El lunes 22 será la gala de eliminación.

La vida dentro de la casa de Gran Hermano no tiene respiro, por lo que este lunes se vivirá una nueva gala de eliminación y tras los últimos movimientos en la placa de nominados, cinco hermanitos quedaron en la cuerda floja ¿Quién se irá?

En la noche de nominación, los resultados determinaron que Titi Tcherkaski, Steffany “Campanita”, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Giogia y Solange Abraham , sean los siete concursantes que quedaron en la mira. Sin embargo, tanto la India como Emanuel lograron salir de la zona de riesgo.

Apenas conformada esa placa definitiva, las encuestas apuntaron a dos participantes como las que más peligran para abandonar el reality, sin embargo, con el correr de los días, y a horas de una noche de despedida los números dieron un vuelco sorpresivo .

En medio de la vorágine que se vive en el día a día dentro de Gran Hermano, Generación Dorada, el periodista Fefe Bongiorno le consultó a sus seguidores quiénes querían que abandonen el reality.

Solange Abraham y Titi Tcherkaski lideran las encuestan en un mano a mano como las que están en la cuerda floja para irse de la casa, pero una de ellas tiene una gran cantidad de voto negativos: Titi se lleva el 60% por sobre el 35,7% de Sol .

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Durante la cena de nominados, Sol expuso a Titi en Gran Hermano

La última cena de nominados en Gran Hermano: Generación Dorada se convirtió en el escenario de un durísimo enfrentamiento. Sol Abraham no se guardó nada y fulminó a Titi Tcherkaski, exponiéndola sin piedad delante de todos los jugadores que compartían la mesa en la casa más famosa del país.

Con total firmeza y sin titubear, la participante arrancó su descargo apuntando directamente contra la actitud de su compañera: “Titi, la verdad es que vos digas la panza o lo que sea. Siempre cambiás todas las cosas”.

A medida que avanzaba la noche, Sol elevó la temperatura del cruce y le pasó factura a Titi por su estrategia de juego, sumando también al debate a Emanuel. “Tenés la característica de agarrar un tema… y vos amigo (Emanuel), diciendo que yo traigo temas sensibles, acá la tenés a tu compañera”, disparó con dureza, dejando en claro su malestar por los señalamientos cruzados que se venían dando en la convivencia.