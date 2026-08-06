Drama en Gran Hermano: la madre de un participante fue internada de urgencia y la producción decidió no avisarle Según trascendió en las redes, la mamá de uno de los jugadores de la Edición Dorada sufrió un preinfarto. ¿Le avisará la producción más adelante? Agregar C5N en









Internaron de urgencia a la madre de Juanicar.

La madre de Juanicar, uno de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada, fue internada de urgencia y desde el entorno del participante aseguraron que la producción no se lo comunicó al jugador.

La información fue difundida inicialmente en las redes sociales por el periodista Mati Gonz, quien reveló que Roxana, la madre del participante, fue internada en una clínica de su ciudad. Según comunicó, la mujer habría sufrido un fuerte cuadro de estrés que derivó en complicaciones de salud.

"Ro, mamá de Juanicar, internada en estos momentos en una clínica de su ciudad. Pico de estrés y un preinfarto. Le van a hacer estudios y mantenerla en observación. Dentro de todo se encuentra bien", publicó en sus redes sociales.

View this post on Instagram Minutos después, el periodista Agus Rey aportó información sobre la internación de Roxana. "La mamá de Juanicar está internada haciéndose chequeos porque le afectó al corazón todo lo que está pasando con su hijo en Gran Hermano. Aguardo resultados", escribió.

Captura: redes sociales La decisión de la producción de Gran Hermano La noticia del delicado cuadro de salud de la mamá de Juanicar generó preocupación debido al difícil momento que atraviesa el participante dentro de la casa de Gran Hermano. Durante las últimas semanas, el jugador protagonizó numerosos cruces con varios compañeros de la Generación Dorada.

Por otro lado, uno de los puntos que desató la polémica fue que el padre de Juanicar solicitó que se le informe al participante sobre el estado de salud de su madre. Pese a esto, Mati Gonz aseguró que desde la producción del programa decidieron esperar y no comunicarle sobre el delicado cuadro que atraviesa Roxana. "El padre de Juanicar pidió a la producción que se le avise el estado de salud de su mamá. ¿Qué decidió la producción? No avisarle nada, van a esperar hasta el lunes", aseguró el periodista. Captura: redes sociales