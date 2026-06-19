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La confusa defensa de Mariela Prieto en Gran Hermano que dejó mal parado al Turco García

Una frase que parecía al pasar, una aclaración inesperada y un vínculo que quedó bajo la lupa de todos.

Mariela Prieto

Mariela Prieto, participante de Gran Hermano.

Mariela Prieto quedó en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano: Generación Dorada luego de realizar un fuerte descargo sobre su vínculo con Emanuel Di Gioia y su situación sentimental con Claudio “Turco” García. La participante habló en vivo por en el reality y sus declaraciones generaron más dudas que certezas al intentar explicar el acercamiento que tuvo con su compañero dentro de la casa.

El conductor encabezó un fuerte cruce en el reality.
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La bailarina respondió ante las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes pusieron el foco en el beso, el baile y la química que mostró con Emanuel durante las actividades del reality. “Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada. Estoy en pareja, pero no me casé”, afirmó Mariela, una frase que rápidamente abrió una nueva discusión sobre su historia con el exfutbolista.

La participante del certamen emitido por Telefe también intentó defender su imagen y su familia frente a las críticas. “Tengo una familia, tengo un matrimonio hace treinta años y de ninguna manera voy a permitir que nadie ponga en duda eso”, expresó, mientras aseguraba: “A mi marido lo respeto, esto es un juego”. Sus palabras buscaron marcar distancia entre la convivencia televisiva y la vida privada.

Emanuel y Mariela se besaron tras el triunfo de Argentina en el Mundial.

Emanuel y Mariela se besaron tras el triunfo de Argentina en el Mundial.

Sin embargo, el mensaje dejó una contradicción expuesta: mientras Mariela habló de respeto y de un vínculo de décadas, el Turco García ya había confirmado públicamente que la separación ocurrió antes del ingreso al reality. La diferencia entre ambos relatos convirtió la historia en uno de los focos más comentados de Gran Hermano 2026.

Qué dijo el Turco García sobre su separación con Mariel Prieto

El Turco García decidió hablar hace unos días luego del crecimiento de los rumores por la cercanía entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia dentro de la casa más famosa del país. El exfutbolista confirmó que la relación con Mariela estaba terminada desde diciembre, mucho antes de la entrada de ella a Gran Hermano: Generación Dorada, aunque aclaró que todavía existe un vínculo afectivo importante.

Según contó la periodista Karina Iavícoli en Infama, García manifestó preocupación por la exposición de su expareja y por las escenas que protagonizó dentro del reality. “Los días de las fiestas temáticas la desconoce”, habría señalado el exjugador al referirse a los bailes y actitudes de Mariela que generaron comentarios en redes sociales.

El Turco García admitió que está separado de Mariela Prieto desde diciembre de 2025.

El Turco García admitió que está separado de Mariela Prieto desde diciembre de 2025.

El exdelantero también habría expresado que algunos gestos de Mariela dentro del programa podían estar vinculados a una reacción emocional hacia él. Aun así, sostuvo que no considera que la historia esté completamente cerrada y que ambos merecen tener una conversación sincera cuando termine la experiencia televisiva.

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