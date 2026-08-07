7 de agosto de 2026 Inicio
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La construcción no encuentra piso: registró su cuarta baja en lo que va del año

El INDEC informó que el sector acumuló una suba del 2,8% en el primer semestre de 2026, aunque la medición desestacionalizada mostró una retracción mensual superior al 4%.

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El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento del 4

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento del 4,0% respecto al mismo mes del año anterior.

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La construcción registró un incremento del 4% en junio, respecto al mismo mes del año anterior, sin embargo no encuentra piso en lo que va del 2026: cayó 4,1% mensual en junio y anoto su cuarta baja en el año. En la misma línea, el índice de serie tendencia-ciclo registró una leve baja del 0,1% en comparación con el mes anterior, lo que marca un enfriamiento en el ritmo de actividad que se venía observando en los meses previos.

El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.
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Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el índice de la serie desestacionalizada presentó una variación negativa del 4,1% respecto a mayo de 2026. Mientras que la suba interanual reflejó una recuperación sostenida frente a los niveles registrados en el mismo periodo del año pasado.

El consumo de insumos mostró un comportamiento dispar durante el mes de junio. Entre los rubros que más crecieron se destacaron el grupo "Resto" (que incluye grifería, tubos de acero y vidrio plano) con un 30,8%, seguido por los artículos sanitarios de cerámica con un 10,7% y las placas de yeso con un 10,5%. Por el contrario, se registraron caídas significativas en el consumo de asfalto (-17,1%), mosaicos graníticos (-13,6%) y pisos cerámicos (-3,4%).

En cuanto a la edificación privada, los permisos otorgados son un indicador clave de la actividad futura. Durante mayo de 2026, la superficie autorizada por los permisos de edificación en una nómina representativa de municipios alcanzó los 1.288.706 metros cuadrados. Este dato es utilizado por el INDEC como complemento para analizar la evolución de la inversión privada y las proyecciones de nuevas obras en el corto plazo.

Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) el índice de la serie desestacionalizada presentó una variación negativa del 4,1% respecto a mayo de 2026.

Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) el índice de la serie desestacionalizada presentó una variación negativa del 4,1% respecto a mayo de 2026.

Para el trimestre julio-septiembre de 2026, las expectativas de las grandes empresas del sector son mayoritariamente de estabilidad, aunque con matices negativos. El 71,1% de las firmas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad no cambiará, mientras que un 16,8% estima que disminuirá. En el segmento de la obra pública, el panorama es más pesimista: un 29,2% de los empresarios cree que la actividad caerá en los próximos meses.

En mayo de 2026, la construcción registró un total de 377.438 puestos de trabajo asalariados en el sector privado, lo que representó un crecimiento del 0,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta misma tendencia de incremento del 0,8% se mantuvo en el acumulado de los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período de 2025. En cuanto a las perspectivas para el trimestre julio-septiembre, la mayoría de los empresarios no prevé cambios significativos en sus plantillas: el 75,5% de las firmas dedicadas a obras privadas y el 55,7% de las enfocadas en obra pública estiman que la cantidad de personal ocupado se mantendrá estable. No obstante, existe un panorama más complejo en el sector de la obra pública, donde un 28,4% de las empresas proyecta una disminución de su personal en el corto plazo.

Existe un panorama más complejo en el sector de la obra pública, donde un 28,4% de las empresas proyecta una disminución de su personal en el corto plazo.

Existe un panorama más complejo en el sector de la obra pública, donde un 28,4% de las empresas proyecta una disminución de su personal en el corto plazo.

Finalmente, las empresas identificaron los principales obstáculos que podrían frenar el crecimiento. La caída de la actividad económica general fue señalada como la causa principal por el 27,5% de las constructoras de obras privadas y el 23,3% de las públicas. Otros factores de preocupación incluyen los altos costos de construcción y los atrasos en la cadena de pagos, este último punto con especial relevancia entre quienes dependen de los contratos estatales.

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