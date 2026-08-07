7 de agosto de 2026 Inicio
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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en julio escaló a 2,9% y acumula 19,4% en el año

Representa un fuerte salto respecto al 1,8% a junio. La inflación interanual se ubicó en 33,2%.

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El IPC de la Ciudad registró un incremento de 2,9%.

En julio, el índice de la inflación en la Ciudad registró un incremento de 2,9% y en los primeros siete meses del año acumuló una suba de 19,4%. La trayectoria interanual se ubicó en 33,2%.

La mayoría de las subas son por arriba de la inflación estimada. 
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El fuerte salto respecto al 1,8% del mes anterior se explica por por incremento en el rubro Recreación y cultura, que se elevó 5,8% e incidió 0,30 p.p., como resultado de las subas en los valores de los paquetes turísticos por motivos estacionales.

Restaurantes y hoteles promedió una suba de 5,3%, contribuyendo con 0,59 p.p. a la variación mensual, como resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios de los alimentos en restaurantes, bares y casas de comidas.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,7% con una incidencia de 0,54 p.p., debido a las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda, de los alquileres y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad.

Transporte registró una suba de 3,1% e incidió 0,35 p.p., principalmente por los incrementos en los valores de los pasajes aéreos y del boleto de colectivo.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un aumento de 1,9%. En ese rubro, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (9,0%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (2,2%) y Pan y cereales (1,6%).

Bienes y Servicios

De acuerdo al informe del IPCBA, durante el mes de julio, los Bienes registraron una suba de 1,4%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,8%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras) y, en sentido contrario, las caídas en las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida. Le siguieron en importancia, las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las remuneraciones del servicio doméstico.

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