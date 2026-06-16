Tras el anuncio de su separación, Mariela besó a Emanuel en Gran Hermano y encendió los rumores

La participante de GH le da rienda suelta a sus deseos y le dio un beso a su compañero. Los rumores sobre un futuro romance comenzaron a circular por toda la casa.

La participante de Gran Hermano Mariela Prieto encendió la pantalla y los rumores tras el beso con Emanuel Di Gioia durante una actividad relacionada a la Selección argentina. Por su parte, el Turco García anunció que estaban separados cuando ella entró a la casa.

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Tras las polémicas que surgieron por el extraño comportamiento que tenía la participante, el ex futbolista salió a dar su versión y aclaró que ambos están separados. También agregó que quiere hablar con su ex cuando salga del reality.

Mariela desde que entró a la casa no tiene límites y está mostrando un lado muy divertido y sin tapujos: se mostró bailando muy cerca de Brian y ahora se dio un beso con Emanuel, esto despertó rumores de que Mariela estaría empezando a sentir cosas por su compañero.

El momento del beso, fue durante una actividad relacionada al mundial: los participantes tenían que representar fotos del festejo del mundial 2022. A Mariela y Emanuel les tocó la foto de una pareja besándose arriba de un semáforo, “tienen que chapar chicos. Turco mirá esto”, agregó Luana a modo de broma.

Mariela, dispuesta a darlo todo por la actividad se acercó y lo besó, mientras que sus compañeros de atrás arengaba sorprendidos. “Mi marido me mata”, gritó Mariela sin saber que García en realidad, reveló la separación. Por su parte, Emanuel le habló directamente al Turco, “es Gran Hermano esto, es un juego”.

No hay chance mariela tiene que estar separada del turco, se beso a ema JSJSJS "Mi marido me mata" tiraba JSJSJSJS #GranHermano pic.twitter.com/gh6ZC0g6bf

Si bien la participante, no confirmó la separación dentro de la casa, lo cierto es que ella le da rienda suelta a sus deseos y se muestra muy cerca de Di Gioia. Es por esto que muchos usuarios, apuntan que en realidad el Turco quiere despegarse de Mariela y no quedar como el esposo engañado.

Que dijo el Turco García sobre la separación

El testimonio del exjugador llegó después de que distintas imágenes de Mariela Prieto dentro del certamen generaran repercusión. En especial, las escenas de la participante bailando en las fiestas temáticas y mostrando una gran cercanía con otros integrantes de la casa despertaron preguntas entre los televidentes.

Sin embargo, el Turco aclaró que la situación no comenzó por lo ocurrido dentro del programa, sino que el vínculo ya atravesaba una crisis previa. Según trascendió, ambos estaban distanciados desde diciembre, aunque continuaban teniendo contacto y una relación de acompañamiento.

la periodista Karina Iavícoli, quien contó que habló directamente con el Turco García y que él mismo le confirmó la separación. Según explicó la panelista en Infama, el exfutbolista le aseguró que la distancia con Mariela Prieto venía desde hacía meses y que no era consecuencia de lo ocurrido dentro de Gran Hermano. “Mucho antes de Gran Hermano”, habría sido la frase con la que García resumió la situación.

Además de confirmar la ruptura, el Turco habría expresado preocupación por la exposición de Mariela dentro del programa. De acuerdo con el testimonio de Iavícoli, el exfutbolista se encuentra “cabizbajo” por todo lo que está ocurriendo y teme por la reacción que pueda tener su exesposa cuando salga de la casa y conozca la repercusión que tuvieron sus acciones. La preocupación estaría relacionada especialmente con el impacto de las redes sociales y los comentarios del público.

Turco García y Mariela Pietro La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros Imagen mejorada con IA/Redes sociales

Uno de los puntos que más llamó la atención fueron las declaraciones sobre las fiestas temáticas del reality. Según se informó, García habría dicho que durante esas noches siente que “no reconoce” algunas actitudes de Mariela y que ciertos bailes o acercamientos dentro de la casa le generan incomodidad. La situación habría sido interpretada por el exfutbolista como algo que podría afectar emocionalmente a ambos, aunque también habría reconocido que ella está viviendo una experiencia intensa dentro del juego.

A pesar del momento delicado, el Turco García dejó abierta una puerta para el futuro. Según los testimonios difundidos, no considera que la separación sea necesariamente definitiva y cree que todavía queda una conversación pendiente con Mariela. “No siente que este sea el final”, fue una de las ideas que trascendieron sobre su postura.