La primera foto de Coty Romero tras hacerse un implante mamario

La exintegrante de Gran Hermano Coty Romero sorprendió a sus seguidores al concretar uno de los deseos más esperados en relación con su apariencia física. Tras anunciar públicamente que pasaría por el quirófano para realizarse una intervención estética para aumentar su busto, la mediática decidió hacer partícipe a su comunidad virtual de cada detalle del procedimiento, compartiendo la previa en sus plataformas.

El deseo de realizarse esta transformación no era algo repentino en la vida de la joven, sino una idea que venía masticando desde hacía tiempo. Según contó la propia exparticipante del reality, sintió que este era el momento indicado para dar el paso y decidió mostrar la intimidad de los preparativos, publicando videos donde invitaba al público a seguir de cerca sus reuniones médicas: “ Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas ”.

La confirmación del éxito de la operación llegó pocas horas después de abandonar el quirófano. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la influencer publicó una imagen desde la cama de la clínica, mostrándose sonriente, descansando sobre almohadas y exhibiendo las marcas lógicas del posoperatorio en la zona del tórax, lo que generó un inmediato revuelo entre los usuarios.

Para llevar total tranquilidad a sus admiradores en las redes sociales, la joven acompañó la postal con una breve y optimista frase sobre el resultado de la cirugía: “ Holiiii ya salí, todo bien gracias a Dios ”. De esta manera, Coty Romero cerró el proceso de su paso por la clínica y confirmó que la intervención se desarrolló sin complicaciones, rodeada del cariño del público.

La exparticipante de Gran Hermano expuso sin reservas los momentos previos a su ingreso al quirófano, revelando la mezcla de emociones que atravesaba antes de la intervención. De camino a la consulta médica, la correntina no ocultó sus sensaciones con sus seguidores de las redes sociales: “Estoy re ansiosa , estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner ”, expresó con absoluta soltura ante la cámara mientras se dirigía a definir los detalles técnicos de su operación.

Durante el encuentro con el especialista, la mediática documentó el proceso de selección del material médico y confesó que el deseo de modificar su silueta no era algo repentino. Según relató la joven en el video, la idea venía rondando en su mente desde hacía bastante tiempo: “Hace dos años había visitado al doctor con la intención de ponerme pechos, pero no estaba completamente decidida como ahora”, explicó al comparar esta etapa con sus dudas del pasado.

La búsqueda del tamaño adecuado implicó varias pruebas frente al espejo para visualizar el cambio estético en su cuerpo. En medio de los ensayos con los distintos moldes, la influencer reconoció con simpatía lo complejo que le resultaba tomar una determinación final: “Soy indecisa, no iba a ser tan fácil”. La publicación se llenó de inmediato de mensajes de aliento de sus fanáticos, quienes le desearon éxitos y le manifestaron su cariño entrañable para el procedimiento quirúrgico.

Con la cirugía completada de forma exitosa y la primera postal de tranquilidad ya publicada desde la clínica, Coty Romero encara la recuperación de su retoque estético. La joven comenzó esta nueva fase rodeada del apoyo de su público y, fiel a su estilo transparente, se prevé que continúe mostrando cada avance de su posoperatorio en las plataformas digitales para mantener al día a su comunidad de seguidores.