Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

La modelo, que espera una beba con el futbolista José "el Principito" Sosa, fue contundente sobre su expareja y la cantante.

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

La modelo Camila Homs fue consultada por los rumores de compromiso entre su ex pareja, Rodrigo de Paul, y Tini Stoessel, y fue contundente con su respuesta: "No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias".

La influencer espera una beba junto a su pareja, el futbolista de Estudiantes de la Plata, José "el Principito" Sosa, y decidió interrumpir la entrevista para no seguir con el tema de su expareja y la cantante.

Primero le preguntaron sobre su embarazo, y detalló: "Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”.

También contó qué dijeron sus hijos con el campeón de la Selección argentina, Francesca y Bautista, y aseguró que "les conté de a poquito, va fluyendo todo bien. Al principio costó, pero bueno, ahora todo súper”.

Enseguida, salió el tema del compromiso de los famosos y entonces decidió abandonar el móvil. Según trascendió, ella firmó un acuerdo con De Paul, para no hablar públicamente de él ni de su vida privada.

Si esto no se cumple, podría poner en riesgo su manutención y lo que percibe para sus hijos, según explicó la periodista Angie Balbiani en Puro Show, en El Trece.

